New Delhi,2nd February: The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today thanked Shri Acharya Pramod Krishnam for inviting him to lay the foundation stone of Shri Kalki Dham.

The event will take place on February 19.

The Prime Minister posted on X:

“आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार Acharya Pramod जी।”