PM Narendra Modi condoles the deaths in a road accident on the Poorvanchal Expressway in Barabanki

New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has condoled the loss of lives in a road accident on the Poorvanchal Expressway in Barabanki. He prayed for the quick recovery of the injured and said that local administration is providing all possible help.

The Prime Minister Office tweeted:

“बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन हरसंभव मदद में जुटा है”