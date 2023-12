New Delhi,27th December: The Prime Minister, Shri Narendra Modi, applauded the performance of 1,282 tabla players at the ongoing ‘Tansen Festival’ in Madhya Pradesh for entering the Guinness Book of World Records.

The Prime Minister posted on X:

“बहुत-बहुत बधाई! भारतीय संगीत को नई ऊंचाई पर ले जाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है।”