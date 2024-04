Bhubaneswar: BJP announces 112 candidates for Odisha assembly polls.

Padampur: Govardhan Bhoy

Bijepur: Sanat Gartia

Bargarh: Aswini Sarangi

Atabira; Nihar Mahanand

Bhatli: Irasis Acharya

Brajrajnagar: Suresh Pujari

Jharsuguda: Tankadhar Tripathy

Talsara: Bhabani S Bhoi

Sundargarh: Kusum Tete

Narla: Anirudh Pradhan

Baliguda: Kalpana Kanhar

G Udayagiri: Managobinda Pradhan

Phulbani: Uma C Mallik

Kantamal; Kanhei Danga

Boudh: Saroj Pradhan

Badamba : Sambit Tripathy

Banki : Tusharkant Chakrawarti

Athgarh: Abhay Barik

Kantabanji: Laxman Bag

Nuapada; Abhinandan Panda

Khariar; Hitesh Bagarti

Umerkote: Nityananda Gond

Nabarangpur: Gauri Majhi

Lanjigarh: Ramesh Majhi

Junagarh : Manoj Meher

Dharmagarh : Sudhir Patjoshi

Bhawanipatna: Pradipta Naik

Angul: Pratap Pradhan

Chendipada: Agasti Behera

Athmallik: Sanjeeb Sahoo

Birmaharajpur: RaghuJagdala

Sonepur: Pramod Mahapatra

Loisingha: Mukesh Mahaling

Patnagarh: KV Singhdeo

Balangir: Gopalji Panigrahy

Titlagarh: Navin Jain

Dharmasala: Smruti R Pahi

Jajpur: Gautam Ray

Korei: Akash Das Nayak

Sukinda: Pradip Bal Samanta

Dhenkanal: Krishna C Patra

Kamakhyanagar: Satrughna Jena

Parjang: Bibhuti Pradhan

Pallahara: Ashok Mohanty

Talcher; Kalandi Samal

Balasore: Manas Dutta

Remuna: Govinda Das

Soro: Rajendra Das

Simulia: Padmalochan Panda

Bhadrak: Sitansu Mohapatra

Dhamnagar: Suryavanshi Suraj

Chandabali: Manmohan Samal

Binjharpur: Babita Mallik

Barchana: Amar Nayak

Deogarh: Subhash Panigrahy

Anandpur; Alok Sethi

Keonjhar: Mohan Majhi

Jashipur: Ganesh Ramsingh Khuntia

Udala: Bhaskar Madhei

Badasahi: Sanatan Bijuli

Baripada: Prakash Soren

Moroda: KC Mohapatra

Jaleswar: Braja Pradhan

Biramitrapur: Shankar Oram

Raghunathpali: Durga Tanti

Rajgangpur: Narasingha Minz

Bonai: Sebati Nayak

Kuchinda: Rabinarayan Naik

Rengali: Nauri Nayak

Sambalpur: Jayanarayan Mishra

Rairakhol: Debendra Mohapatra

(1Out of 22 sitting BJP MLAs, 17 repeated. 77% repeated. In Brahmagiri, Upasana Mohapatra replaces her uncle Lalitendu Bidyadhar Mohapatra. Also, MLA Arabinda Dhali who left BJD to join the BJP has been nominated from Jayadeva AC. Thus, total 18 MLAs renominated.Eight women candidates among 112. Of the total, 7.14% women. Outgoing Lok Sabha member Suresh Pujari to fight from Brajarajnagar AC. Son of outgoing Kalahandi MP Basant Panda, Abhinandan Kumar Panda, to contest from Nuapada AC. Former Income Tax Commissioner Sambit Tripathy to contest from Badamba AC. Of the 112, the highest number is from Ganjam. 12 candidates from Ganjam. Ganjam has a total 13 MLAs.