The Prime Minister, Shri Narendra Modi today performed Puja at the Pushkar temple and offered prayers for the welfare of the citizens.

The Prime Minister tweeted:

“पुष्कर में भगवान ब्रह्माजी के मंदिर में पूजन और दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की।”