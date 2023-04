Prime Minister Narendra Modi extends good wishes to Gondia residents for new passenger train

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has extended his good wishes to Gondia residents for a new passenger train which will run between Jabalpur-Gondia-Jabalpur.



In response to a tweet by Sunil Mendhe, the Prime Minister said;



“बहुत-बहुत शुभकामनाएं! जबलपुर और गोंदिया के बीच यह नई ट्रेन एक बड़ी सौगात है, जिससे लोगों का सफर सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।”