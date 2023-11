The Prime Minister, Shri Narendra Modi worshipped Maa Bamleshwari in Dongargarh, Chhattisgarh and sought her blessings for the happiness and prosperity of citizens in the state.

In a X post, the Prime Minister said;

“छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी के दिव्य दर्शन और पूजन से मन को बहुत संतोष हुआ है। उनसे राज्य के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि की कामना की।”