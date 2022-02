PM Narendra Modi visits Guru Ravidas Vishram Dham Temple in Delhi on Ravidas jayanti

New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has visited Guru Ravidas Vishram Dham Temple in Delhi and paid his obeisance on the occasion of Ravidas jayanti.

In a series of tweets, the Prime Minister said;

“रविदास जयंती के पुण्य अवसर पर आज मैंने दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर दर्शन किए।

सभी देशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं।”

“संत रविदास जी का यह पवित्र धाम जन-जन के लिए एक प्रेरणास्थल है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक सांसद के रूप में मुझे यहां के विकास कार्यों को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।”

“Very special moments at the Shri Guru Ravidas Vishram Dham Mandir in Delhi.”