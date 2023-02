The Prime Minister, Narendra Modi has praised the efforts of Member of Parliament, Lok Sabha from Sitapur (U.P), Shri Rajesh Verma to spread awareness about swachhta.

In response to a tweet by Sitapur MP, the Prime Minister said;

“मुझे विश्वास है कि इससे अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही वे स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे।”