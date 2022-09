New Delhi : The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Vishwakarma Jayanti. He said skills and sense of duty will take the nation to new heights during the Amrit Kaal.

In a tweet, the Prime Minister said;

“देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की अनंत शुभकामनाएं। इस अवसर पर नवनिर्माण और नवसृजन के साथ ही सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े कर्मयोगियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपका कौशल और कर्तव्यभाव अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है।”