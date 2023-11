PM condoles Demise of Veteran Gujarati photo journalist Zaverilal Mehta

New Delhi,28th November: The Prime Minister,Shri Narendra Modi today expressed deep grief over the demise of Veteran Gujarati photo journalist Shri Zaverilal Mehta.

The Prime Minister remembered his contribution to the field of photojournalism over a long and distinguished career.

The Prime Minister posted on X :

“ગુજરાતના જાણીતા ફોટો જર્નાલિસ્ટ ઝવેરીલાલ મહેતાના અવસાનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.

અખબાર જગતમાં લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન ફોટો જર્નાલિઝમ ક્ષેત્રે એમનું યોગદાન હંમેશાં યાદ રહેશે.

સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના…

ૐ શાંતિ…!!”