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Odisha: Congress Announces Names Of 16 MLA & 3 MP Candidates

By OdAdmin

Bhubaneswar: Congress Announces Names Of 16 MLA & 3 MP Candidates.

Candidates for Lok Sabha seats

Sambalpur – Dulal Chandra Pradhan
Keonjhar – Binod Bihari Nayak
Aska – Debokanta Sharma

Party candidates for Assembly seats

Jharsuguda: Amita Biswal

Badasahi: Kshirod Chandra Patra

Sukinda – Bibhu Bushan Rout

Kantamal – Sarat Kumar Pradhan

Kendrapara – Shipra Mallick

Rajanagar – Ashok Pratihari

Mahakalapada – Loknath Moharathy

Nimapara – Siddharth Routray

Pipili – Gyan Ranjan Patnaik

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Jayadev – Krushna Sagaria

Khurda – Sonali Sahoo

Chilika -Pradeep Kumar Swain

Khandapada – Manoj Kumar Pradhan

Daspalla- Nakul Nayak

Kabisuryanagar – Sanjaya Kumar Mandal

Gopalpur – Shayam Sundargarh Sahu

OdAdmin
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