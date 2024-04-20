Odisha: Congress Announces Names Of 16 MLA & 3 MP Candidates

Bhubaneswar: Congress Announces Names Of 16 MLA & 3 MP Candidates.
The candidates selected by the Central Election Committee of Congress for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Odisha 👇🏻 pic.twitter.com/xgtFcfSgJV
— Congress (@INCIndia) April 20, 2024
Candidates for Lok Sabha seats
Sambalpur – Dulal Chandra Pradhan
Keonjhar – Binod Bihari Nayak
Aska – Debokanta Sharma
Party candidates for Assembly seats
Jharsuguda: Amita Biswal
Badasahi: Kshirod Chandra Patra
Sukinda – Bibhu Bushan Rout
Kantamal – Sarat Kumar Pradhan
Kendrapara – Shipra Mallick
Rajanagar – Ashok Pratihari
Mahakalapada – Loknath Moharathy
Nimapara – Siddharth Routray
Pipili – Gyan Ranjan Patnaik
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Jayadev – Krushna Sagaria
Khurda – Sonali Sahoo
Chilika -Pradeep Kumar Swain
Khandapada – Manoj Kumar Pradhan
Daspalla- Nakul Nayak
Kabisuryanagar – Sanjaya Kumar Mandal
Gopalpur – Shayam Sundargarh Sahu