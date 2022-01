New Delhi : India reports 1,59,632 new #COVID19 cases, 327 deaths in last 24 hours

Active cases: 5,90,611

Total recoveries: 3,44,53,603

Death toll: 4,83,790

3,623 #Omicron cases in 27 States/UTs of India so far

1,409 persons recovered so far

(Union Health Ministry)