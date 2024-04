Bhubaneswar: Congress announces candidates for 75 Assembly seats in Odisha.

Complete list of candidates

Attabira-SC Abhishek Seth

Talsara-ST Devendra Bhitaria (In place of Prabodh Tirkey)

Kuchinda -ST Kedarnath Bariha

Rengali-SC- Dillip Kumar Duria

Sambalpur- Durga Prasad Padhi

Rairakhol- Assaf Ali Khan

Deogarh- Sem Hembram

Telkoi-ST Nirmal Chandra Nayak

Ghasipura- Subrata Chakra

Anandapur-SC Jayadev Jena

Patna-ST- Hrushikesh Naik

Keonjhar-ST Smt. Pratibha Manjari Nayak

Champua -Yashwant Laghuri

Jashipur-ST Smt. Shweta Chattar

Saraskana-ST Ram Kumar Soren

Rairangpur-ST Jogendra Banra

Bangriposi-ST Murali Dhar Naik

Karanjia-ST Laxmidhar Singh

Udala-ST Durga Charan Tudu

Baripada-ST Badal Hembram

Morada- Parvash Kar Mahapatra

Bhograi – Satya Shiba Das

Basta- Bijan Nayak

Remuna-SC Sudarshan Jena

Soro-SC Subrat Dhada

Simulia- Himanshu Sekhar Behera

Bhandaripokhari — Niranjan Patnaik

Bhadrak — Asit Patnaik

Basudevpur- Ashok Kumar Das

Dhamnagar-SC Ranjan Kumar Behera

Chandabali — Amiya Kumar Mohapatra

Binjharpur-SC Smt. Kanaklata Mallick

Bari- Smt. Arati Deo

Dharmasala — Kisan Panda

Jajpur–Sudip Kumar Kar

Korei — Smt. Bandita Parida

Dhenkanal– Smt. Susmita Singh Deo

Hindol-SC Gobardhan Sekhar Naik

Kamakhyanagar Biprabar Sahu

Parjanga Ranjit Kumar Sahu

Talcher Prafula Chandra Das

Angul Ambika Prasad Bhatta

Chhendipada-SC Narottam Nayak

Athamallik Bijayananda Chaulia

Birmaharajpur-SC Pradeep Sethi

Sonepur Priyabrata Sahu

Titlagarh-ST Birendra Bag

Khariar Kamal Charan Tandi

Baliguda-ST Upendra Pradhan (In place of Surada Pradhan)

Baramba Sanjaya Kumar Sahoo

Banki Debasis Patnaik

Athagarh Maheboob Ahemad Khan

Choudwar-Cuttack Smt. Meera Mallick

Niali-SC Jyoti Ranjan Mallick

Cuttack Sadar-SC Rama Chandra Gochhayat

Salipur Aquib Uzzaman Khan

Patkura Ratikanta Kanungo