BJP scripts history in Odisha, dethrones Naveen Patnaik and BJD by winning 78 seats in Assembly elections

Bhubaneswar: BJP scripts history, dethrones Naveen Patnaik and BJD by winning 78 seats in Assembly elections; Naveen Patnaik fails to set record. BJP Also wins 20 Lok Sabha Seats out of 21 seat. 51 seating MLA of BJD lost elections.

The people of Odisha have rejected the BJD government of 25 years for the first time. As per the ECI, out of 147 seats alone, the BJP is leading in about 78 seats and the BJD in 51 while Congress is leading in 14, CPI in one and independent candidates in three assembly seats.

BJP has registered a landslide victory in Odisha this time. Big win in Lok Sabha Elections: In Odisha, not only in the Assembly but also in the Lok Sabha, the BJP has won big. In 19 of the 21 Lok Sabha seats, BJP candidates are leading, while BJD & Congress are leading in one seat each.

Prime Minister Narendra Modi thanked the people of Odisha for the BJP’s resounding victory in the twin polls and promised that his party would leave no stone unturned to fulfil the dreams of people and take Odisha to new heights of progress. He also thanked the hardworking party workers for their efforts.

During election rally Prime Minister Narendra Modi, the BJD government has ‘expired’ today, June 4. After two days, the BJP will nominate its Chief Minister on June 6 and an Odisha-born, odia-talking CM will take oath on June 10.

Check the winning candidate list:

List of BJP VCandidates

Sl.No Constituency Party Won Votes Party Lost Votes Margin 1 Angul(61) BJP PRATAP CHANDRA PRADHAN 88868 BJD SANJUKTA SINGH 71435 17433 2 Attabira(4) BJP NIHAR RANJAN MAHANAND 99487 BJD SNEHANGINI CHHURIA 70577 28910 3 Aska(128) BJP SAROJ KUMAR PADHI 59083 BJD MANJULA SWAIN 51024 8059 4 Bangriposi(29) BJP SANJALI MURMU 87801 BJD RANJITA MARNDI 53325 34476 5 Bargarh(3) BJP ASHWINI KUMAR SARANGI 77766 BJD DEBESH ACHARYA 72994 4772 6 Bhanjanagar(123) BJP PRADYUMNA KUMAR NAYAK 83822 BJD BIKRAM KESHARI ARUKHA 67498 16324 7 Bhatli(5) BJP IRASIS ACHARYA 107508 BJD SUSANTA SINGH 79616 27892 8 Bijepur(2) BJP SANAT KUMAR GARTIA 93161 BJD RITA SAHU 83095 10066 9 Birmaharajpur(64) BJP RAGHUNATH JAGADALA 85680 BJD PADMANABHA BEHERA 63734 21946 10 Boudh(86) BJP SAROJ KUMAR PRADHAN 62494 BJD PRADIP KUMAR AMAT 59729 2765 11 Brajarajnagar(6) BJP SURESH PUJARI 82199 BJD ALAKA MOHANTY 55410 26789 12 Chhendipada(62) BJP AGASTI BEHERA 93629 BJD SUSANTA KUMAR BEHERA 78566 15063 13 Chilika(118) BJP PRITHIVIRAJ HARICHANDAN 83264 BJD RAGHUNATH SAHU 78698 4566 14 Cuttack Sadar(93) BJP PRAKASH CHANDRA SETHI 79542 BJD CHANDRA SARATHI BEHERA 75733 3809 15 Dharamgarh(79) BJP SUDHIR RANJAN PATTJOSHI 87890 BJD PUSPENDRA SINGH DEO 68963 18927 16 Jashipur(26) BJP GANESH RAM SINGKHUNTIA 85384 BJD CHAKRADHAR HEMBRAM 50717 34667 17 Jharigam(74) BJP NARSING BHATRA 76748 BJD RAMESH CHANDRA MAJHI 73470 3278 18 Jharsuguda(7) BJP TANKADHAR TRIPATHY 91105 BJD DIPALI DAS 89772 1333 19 Kantamal(85) BJP KANHAI CHARAN DANGA 68356 BJD MAHIDHAR RANA 61207 7149 20 Karanjia(30) BJP PADMA CHARAN HAIBURU 65357 BJD BASANTI HEMBRAM 35858 29499 21 Keonjhar(24) BJP MOHAN CHARAN MAJHI 87815 BJD MINA MAJHI 76238 11577 22 Khalikote(126) BJP PURNA CHANDRA SETHY 80230 BJD SURYAMANI BAIDYA 57173 23057 23 Khandapada(120) BJP DUSMANTA KUMAR SWAIN 75557 BJD SABITRI PRADHAN 68214 7343 24 Khurda(117) BJP PRASANTA KUMAR JAGADEV 80564 BJD RAJENDRA KUMAR SAHOO 71966 8598 25 Kuchinda(15) BJP RABI NARAYAN NAIK 95716 BJD RAJENDRA KUMAR CHHATRIA 63496 32220 26 Malkangiri(146) BJP NARASINGA MADKAMI 78679 BJD MALA MADHI 63789 14890 27 Pallahara(59) BJP ASHOK MOHANTY 71560 BJD MUKESH KUMAR PAL 63997 7563 28 Phulbani(84) BJP UMA CHARAN MALLICK 53900 BJD JAYASHREE KANHAR 51042 2858 29 Pipili(110) BJP ASHRIT PATTANAYAK 99310 BJD RUDRA PRATAP MAHARATHY 84148 15162 30 Raghunathpali(11) BJP DURGA CHARAN TANTI 51189 BJD ARCHANA REKHA BEHERA 45415 5774 31 Ranpur(119) BJP SURAMA PADHY 81439 BJD SATYANARAYAN PRADHAN 65895 15544 32 Sambalpur(17) BJP JAYANARAYAN MISHRA 59827 BJD ROHIT PUJARI 55722 4105 33 Surada(129) BJP NILAMANI BISOYI 83625 BJD SANGHAMITRA SWAIN 55401 28224 34 Talsara(8) BJP BHABANI SHANKAR BHOI 68928 BJD BINAYA KUMAR TOPPO 51739 17189 35 Telkoi(20) BJP DR. FAKIR MOHAN NAIK 83818 BJD MADHABA SARDAR 74379 9439 36 Titlagarh(69) BJP NABIN KUMAR JAIN 97854 BJD TUKUNI SAHU 80455 17399 37 Umerkote(73) BJP NITYANANDA GOND 70170 BJD NABINA NAYAK 59797 10373 38 Patna(23) BJP AKHILA CHANDRA NAIK 97041 BJD JAGANNATH NAIK 59062 37979 39 Saraskana(27) BJP BHADAV HANSDAH 59387 BJD DEBASHIS MARNDI 45735 13652 40 Rairangpur(28) BJP JALEN NAIK 62724 BJD RAISEN MURMU 55031 7693 41 Udala(31) BJP BHASKAR MADHEI 66401 BJD SRINATH SOREN 59884 6517 42 Badasahi(32) BJP SANATAN BIJULI 83276 BJD ANASUYA PATRA 45889 37387 43 Baripada(33) BJP PRAKASH SOREN 78272 BJD SANANDA MARNDI 48887 29385 44 Morada(34) BJP DR. KRUSHNA CHANDRA MAHAPATRA 77980 BJD PREETINANDA KANUNGO 44710 33270 45 Balasore(38) BJP MANAS KUMAR DUTTA 89360 BJD SWARUP KUMAR DAS 60734 28626 46 Remuna(39) BJP GOBINDA CHANDRA DAS 92620 BJD BIDYASMITA MAHALIK 68452 24168 47 Nilgiri(40) BJP SANTOSH KHATUA 87928 BJD SUKANTA KUMAR NAYAK 68089 19839 48 Simulia(42) BJP PADMA LOCHAN PANDA 90676 BJD SUBASINI SAHOO 77493 13183 49 Bhadrak(44) BJP SITANSU SEKHAR MOHAPATRA 82282 BJD PRAFULLA SAMAL 66214 16068 50 Dhamnagar(46) BJP SURYABANSHI SURAJ STHITAPRAJNA 90555 BJD SANJAYA KUMAR DAS 82460 8095 51 Barachana(50) BJP AMAR KUMAR NAYAK 71926 BJD VARSHA PRIYADARSHINI 65616 6310 52 Korei(53) BJP AKASH DASNAYAK 79658 BJD SANDHYARANI DAS 74012 5646 53 Sukinda(54) BJP PRADEEP BAL SAMANTA 86733 BJD PRITIRANJAN GHARAI 77156 9577 54 Dhenkanal(55) BJP KRUSHNA CHANDRA PATRA 106529 BJD SUDHIR KUMAR SAMAL 86090 20439 55 Hindol(56) BJP SIMARANI NAYAK 97795 BJD MAHESH SAHOO 85968 11827 56 Kamakhyanagar(57) BJP SATRUGHAN JENA 84589 BJD PRAFULLA KUMAR MALLIK 79927 4662 57 Parjanga(58) BJP BIBHUTI BHUSAN PRADHAN 100595 BJD DR. NRUSINGHA CHARAN SAHU 68433 32162 58 Loisingha(66) BJP MUKESH MAHALING 83313 BJD NIHAR RANJAN BEHERA 65123 18190 59 Patnagarh(67) BJP KANAK VARDHAN SINGH DEO 93823 BJD SAROJ KUMAR MEHER 92466 1357 60 Nabarangpur(75) BJP GOURI SHANKAR MAJHI 90895 BJD KAUSALYA PRADHANI 65801 25094 61 Niali(92) BJP CHHABI MALIK 90191 BJD DR. PRAMOD KUMAR MALLICK 88739 1452 62 Mahakalapada(100) BJP DURGA PRASAN NAYAK 109653 BJD ATANU SABYASACHI NAYAK 76127 33526 63 Paradeep(101) BJP SAMPAD CHANDRA SWAIN 84518 BJD GEETANJALI ROUTRAY 68731 15787 64 Jagatsinghpur(104) BJP AMARENDRA DAS 92555 BJD PRASANTA KUMAR MUDULI 70417 22138 65 Nimapara(106) BJP PRAVATI PARIDA 95430 BJD DILLIP KUMAR NAYAK 90842 4588 66 Brahmagiri(108) BJP UPASNA MOHAPATRA 95783 BJD UMAKANTA SAMANTARAY 85953 9830 67 Satyabadi(109) BJP OM PRAKASH MISHRA 87294 BJD SANJAY KUMAR DAS BURMA 69586 17708 68 Polasara(124) BJP GOKULANANDA MALLIK 85737 BJD SRIKANTA SAHU 64791 20946 69 Kabisuryanagar(125) BJP PRATAP CHANDRA NAYAK 80995 BJD LATIKA PRADHAN 50822 30173 70 Chhatrapur(127) BJP KRUSHNA CHANDRA NAYAK 74983 BJD SUBASH CHANDRA BEHERA 63545 11438 71 Gopalpur(132) BJP BIBHUTI BHUSHAN JENA 72071 BJD BIKRAM KUMAR PANDA 63009 9062 72 Berhampur(133) BJP K. ANIL KUMAR 54997 BJD DR. RAMESH CHANDRA CHYAU PATNAIK 36288 18709 73 Digapahandi(134) BJP SIDHANT MOHAPATRA 72908 BJD BIPLAB PATRO 56061 16847 74 Chikiti(135) BJP MANORANJAN DYAN SAMANTARA 69839 BJD CHINMAYANANDA SRIRUP DEB 63317 6522 75 Kotpad(142) BJP RUPU BHATRA 75275 BJD CHANDRA SEKHAR MAJHI 49011 26264 76 Koraput(144) BJP RAGHURAM MACHHA 46805 BJD RAGHU RAM PADAL 44281 2524 77 Kantabanji(70) BJP LAXMAN BAG 90876 BJD NAVEEN PATNAIK 74532 16344 78 Ekamra-Bhubaneswar(114) BJP BABU SINGH 74884 BJD ASHOK CHANDRA PANDA 69861 5023

List of BJD Candidates

Sl.No. Constituency Party Won Votes Party Lost Votes Margin 1 Anandapur(22) BJD ABHIMANYU SETHI 71651 INC JAYADEV JENA 60685 10966 2 Athagarh(89) BJD RANENDRA PRATAP SWAIN 86006 BJP ABHAYA KUMAR BARIK 82422 3584 3 Athamallik(63) BJD NALINI KANTA PRADHAN 93957 BJP SANJEEB KUMAR SAHOO 77804 16153 4 Aul(98) BJD PRATAP KESHARI DEB 73678 INC DEBASMITA SHARMA 54050 19628 5 Baliguda(82) BJD CHAKRAMANI KANHAR 43586 INC UPENDRA PRADHAN 41915 1671 6 Balikuda-Erasama(103) BJD SARADA PRASANNA JENA 93517 BJP SATYA SARATHI MOHANTY 67558 25959 7 Banki(88) BJD DEVI RANJAN TRIPATHY 69214 BJP TUSARA KANTA CHAKRABARTY 52188 17026 8 Bari(49) BJD BISWA RANJAN MALLICK 101966 BJP UMESH CHANDRA JENA 50501 51465 9 Basta(37) BJD SUBASINI JENA 83314 INC BIJAN NAYAK 62937 20377 10 Begunia(116) BJD PRADIP KUMAR SAHU S/O-LAXMIDHAR SAHU 90964 BJP PRAKASHA CHANDRA BIJULI 43150 47814 11 Bhandaripokhari(43) BJD SANJIB KUMAR MALLICK 72447 INC NIRANJAN PATNAIK 70896 1551 12 Bhograi(36) BJD GOUTAM BUDDHA DAS 70198 INC SATYA SHIBA DAS 63634 6564 13 Bhubaneswar Central(112) BJD ANANTA NARAYAN JENA 53759 BJP JAGANNATH PRADHAN 53722 37 14 Bhubaneswar North(113) BJD SUSANT KUMAR ROUT 78179 BJP PRIYADARSHI MISHRA 66836 11343 15 Binjharpur(48) BJD PRAMILA MALLIK 74185 BJP BABITA MALLICK 71329 2856 16 Biramitrapur(10) BJD ROHIT JOSEPH TIRKEY 84116 BJP SHANKAR ORAM 77232 6884 17 Bolangir(68) BJD KALIKESH NARAYAN SINGH DEO 85265 INC SAMARENDRA MISHRA 71856 13409 18 Champua(25) BJD SANATAN MAHAKUD 103120 BJP MURALI MANOHAR SHARMA 63126 39994 19 Chandabali(47) BJD BYOMAKESH RAY 83063 BJP MANMOHAN SAMAL 81147 1916 20 Choudwar-Cuttack(91) BJD SOUVIC BISWAL 72325 BJP NAYAN KISHORE MOHANTY 54509 17816 21 Dabugam(76) BJD MANOHAR RANDHARI 77511 INC LIPIKA MAJHI 56056 21455 22 Daspalla(121) BJD RAMESH CHANDRA BEHERA 62039 BJP RAGHAB MALIK 55743 6296 23 Deogarh(19) BJD ROMANCHA RANJAN BISWAL 89074 BJP SUBASH CHANDRA PANIGRAHI 73282 15792 24 Ghasipura(21) BJD BADRI NARAYAN PATRA 82516 IND SOUMYA RANJAN PATNAIK 68705 13811 25 Hinjili(131) BJD NAVEEN PATNAIK 66459 BJP SISIR KUMAR MISHRA 61823 4636 26 Jajpur(52) BJD SUJATA SAHU 86049 BJP GOUTAM RAY 83485 2564 27 Jaleswar(35) BJD ASWINI KUMAR PATRA 83105 BJP BRAJAMOHAN PRADHAN 82786 319 28 Jatani(115) BJD BIBHUTI BHUSAN BALABANTARAY 68162 BJP BISWARANJAN BADAJENA 42941 25221 29 Jayadev(111) BJD NABA KISHOR MALLICK 76790 BJP ARABINDA DHALI 55317 21473 30 Junagarh(78) BJD DIBYA SHANKAR MISHRA 77037 BJP MANOJ KUMAR MEHER 75699 1338 31 Kakatpur(105) BJD TUSHARKANTI BEHERA 84010 BJP BAIDHAR MALIK 60859 23151 32 Kendrapara(97) BJD GANESWAR BEHERA 90173 BJP GEETANJALI SETHI 54755 35418 33 Khariar(72) BJD ADHIRAJ MOHAN PANIGRAHI 93246 BJP HITESH KUMAR BAGARTTI 83628 9618 34 Lanjigarh(77) BJD PRADIP KUMAR DISHARI 60254 INC BALABHADRA MAJHI 53753 6501 35 Narla(81) BJD MANORAMA MOHANTY 67532 INC BHAKTA CHARAN DAS 62327 5205 36 Nayagarh(122) BJD ARUNA KUMAR SAHOO 81959 BJP PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH 81520 439 37 Nuapada(71) BJD RAJENDRA DHOLAKIA 61822 IND GHASIRAM MAJHI 50941 10881 38 Padampur(1) BJD BARSHA SINGH BARIHA 91995 BJP GOBARDHAN BHOY 81002 10993 39 Paralakhemundi(137) BJD RUPESH KUMAR PANIGRAHI 56027 BJP KODURU NARAYANA RAO 52029 3998 40 Patkura(96) BJD ARVIND MOHAPATRA 90905 BJP TEJESWAR PARIDA 77083 13822 41 Puri(107) BJD SUNIL KUMAR MOHANTY 74709 BJP JAYANTA KUMAR SARANGI 69531 5178 42 Rairakhol(18) BJD PRASANNA ACHARYA 61716 BJP DEBENDRA MOHAPATRA 56756 4960 43 Rajanagar(99) BJD DHRUBA CHARAN SAHOO 81237 BJP LALIT KUMAR BEHERA 62996 18241 44 Rengali(16) BJD SUDARSHAN HARIPAL 73420 BJP NAURI NAYAK 70208 3212 45 Rourkela(12) BJD SARADA PRASAD NAYAK 64660 BJP DILIP KUMAR RAY 61108 3552 46 Salipur(94) BJD PRASANTA BEHERA 87701 BJP ARINDAM ROY 80107 7594 47 Sonepur(65) BJD NIRANJAN PUJARI 98202 BJP PRAMOD KUMAR MAHAPATRA 82963 15239 48 Soro(41) BJD MADHAB DHADA 63642 BJP PARSHURAM DHADA 62840 802 49 Sundargarh(9) BJD JOGESH KUMAR SINGH 86398 BJP KUSUM TETE 77276 9122 50 Talcher(60) BJD BRAJA KISHORE PRADHAN 75621 BJP KALANDI CHARAN SAMAL 43499 32122 51 Tirtol(102) BJD RAMAKANTA BHOI 83740 BJP RAJKISHORE BEHERA 55245 28495

List of INC Candidates

Sl.No. Constituency Party Won Votes Party Lost Votes Margin 1 Rajgangpur(13) INC C.S. RAAZEN EKKA 66869 BJD ANIL BARWA 56685 10184 2 Basudevpur(45) INC ASHOK KUMAR DAS 77843 BJD BISHNUBRATA ROUTRAY 77212 631 3 Barabati-Cuttack(90) INC SOFIA FIRDOUS 53339 BJP PURNA CHANDRA MAHAPATRA 45338 8001 4 Bhawanipatna(80) INC SAGAR CHARAN DAS 67085 BJP PRADIPTA KUMAR NAIK 53344 13741 5 Bissam Cuttack(139) INC NILAMADHAB HIKAKA 68446 BJD JAGANNATH SARAKA 59043 9403 6 Chitrakonda(147) INC MANGU KHILLA 55550 BJP DAMBARU SISA 46391 9159 7 G. Udayagiri(83) INC PRAFULLA CHANDRA PRADHAN 53530 BJP MANAGOBINDA PRADHAN 45673 7857 8 Gunupur(138) INC SATYAJEET GOMANGO 77637 BJD RAGHUNATH GOMANGO 47752 29885 9 Jeypore(143) INC TARA PRSADA BAHINIPATI 69592 BJD INDIRA NANDA 56481 13111 10 Lakshmipur(141) INC PABITRA SAUNTA 59447 BJD PRABHU JANI 38185 21262 11 Mohana(136) INC DASARATHI GAMANGO 62117 BJP PRASANTA KUMAR MALLIK 58058 4059 12 Pottangi(145) INC RAMA CHANDRA KADAM 52202 BJD PRAFULLA KUMAR PANGI 50283 1919 13 Rayagada(140) INC KADRAKA APPALA SWAMY 87482 BJD ANUSAYA MAJHI 58296 29186 14 Sanakhemundi(130) INC RAMESH CHANDRA JENA 65867 BJD Sulakshana Geetanjali Devi 55205 10662

List of Independent Candidates

Sl.No. Constituency Party Win Votes Party Lost Votes Margin 1 Dharmasala(51) Ind HIMANSHU SEKHAR SAHOO 79759 BJD PRANAB KUMAR BALABANTARAY 75609 4150 2 Baramba(87) Ind BIJAYA KUMAR DALABEHERA 86018 BJD DEBIPRASAD MISHRA 62539 23479 3 Mahanga(95) Ind SARADA PRASAD PADHAN 88632 BJD ANKIT PRATAP JENA 81209 7423

