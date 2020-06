Balasore: Balasore reports 11 New COVID19 Cases , district’s tally Reaches 190.

It should be noted that Odisha Reports Highest Single Day Spike Of COVID19 Cases. 173 New COVID19 Cases Reported In 24 Hours, Odisha’s Tally Reaches 2781. Total RT-PCR tests in Odisha so far 172621. Tests during last 24 hours: 3,611.

District-wise details of Covid19 cases in #Odisha

1. Jajpur: 19

2. Khordha: 9

3. Jharsuguda: 1

4. Nayagarh: 7

5. Cuttack: 13

6. Mayurbhanj: 13

7. Bhadrak: 4

8. Kalahandi: 2

9. Ganjam: 64

10. Gajapati: 10

11. Bolangir: 11

12. Balasore: 11

13. Puri: 1

14. Nuapada: 8

