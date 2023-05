18 from Odisha crack Indian Civil Services Examination-2022

Bhubaneswar: 18 candidates from Odisha cracked the Indian Civil Services Examination-2022. Odisha’s Anup Das ranked 38th becoming the topper from Odisha, Pranati Das was placed 42nd in the examination, Kasturi Panda (67), Soumya Ranjan Das (136), Sonali Mishra (140), Durga Prasad Adhikary (162), Laxmipriya Upadhyaya (176), Sushree Suvandgi Khuntia (248), Aakriti Sethi (249), Satya Prakash Mishra (261), Ayushi Pradhan (334), Tejaswini Behera (516), Rakesh Kumar Sahoo (575), Suvasnnigdha Sethi (680), Subham Mishra (688), Nivedita Das (848), Manas Jyoti Das (881) & Hare Krishna Meher (931).