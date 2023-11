New Delhi,27th November: The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the nation on the auspicious occasion of Kartik Poornima and Dev Deepawali.

Shri Modi wished that the holy occasion brings a new enthusiasm in everyone’s life.

The Prime Minister posted on X :

“श्रद्धा, भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर देशभर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आए।”