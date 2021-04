Odisha: Ganjam District reports 80 new Covid19 cases in the last 24 hours

Berhampur:Ganjam District reports 80 new Covid19 cases in the last 24 hours. Odisha reports 1784 new Covid19 cases in the last 24 hours; Nuapada reports maximum 303 cases

– In quarantine: 1035

– Local contacts: 749

District Wise Cases:

1. Angul: 20

2. Balasore: 72

3. Bargarh: 87

4. Bhadrak: 30

5. Balangir: 91

6. Boudh: 4

7. Cuttack: 59

8. Deogarh: 12

9. Dhenkanal: 2

10. Gajapati: 16

11. Ganjam: 80

12. Jagatsinghpur: 7

13. Jajpur: 33

14. Jharsuguda: 10

15. Kalahandi: 68

16. Kandhamal: 13

17. Kendrapada: 18

18. Keonjhar: 54

19. Khurda: 201

20. Koraput: 10

21. Malkangiri: 1

22. Mayurbhanj: 27

23. Nawarangpur: 67

24. Nayagarh: 14

25. Nuapada: 303

26. Puri: 53

27. Rayagada: 25

28. Sambalpur: 114

29. Sonepur: 6

30. Sundargarh: 241

31. State Pool: 46

New recoveries: 538

Cumulative tested: 9428469

Positive: 353086

Recovered: 340600

Active cases: 10503