Odisha: BJD appoints 18 women leaders as district in-charge of the state women committee

Biju Janata Dal appointed District In-Charge of the State Women Committee, Biju Janata Dal to monitor Organizational Work in the districts:

1. Smt. Lopamudra Buxipatra – Keonjhar

2. Geeta Bastia – Ganjam/Gajapati

3. Kasturi Mohapatra- Khurda/Puri/Bhubaneswar

4. Urmilata Das – Bhadrak/Mayurbhanja

5. Prabhasini Sarangi – Cuttack

6. Jyoti Panigrahi – Sundergarh/Jharsguda

7 Smt. Snigdha Panigrahl – Rayagada/Nabarangpur

8. Smt. Nibedlta Mohanty- Koraput/Malkangiri

9. Smt. Kunjalata Samal – Nayagarh

10. Smt. Puspanjali Rana – Anugul/Deograh/Dhenknal

11. Smt. Mieenati Debta – Sambalpur/Baragarh

12. Smt. Bharati Singh – Balasore

13. Smt. Sarojini Raj – Bolangir/Sonepur

14. Smt. Sanghamitra Dalei – Kandhmal/Boudh

15. Rezawana Begum – Jajpur

16. Meeta Rout – Kendrapada

17. Snheanjali Mohanty – Jagatsinghpur

18. Sanjukta Mohanty – Kalahandi/Nuapada

