Bhubaneswar: Odisha: BJD announces fourth list for #Odisha assembly polls; Lekhasri Samantasinghar to contest from Balasore Lok Sabha. BJD president Naveen Patnaik announces names of 9 MLA candidates & 1 MP candidate .

Baliguda: Chakramani Kanhar

Bhubaneswar-Central: Ananta N Jena

Laxmipur: Prabhu Jani

Paradip: Gitanjali Routray

Sambalpur: Prasanna Acharya

Rairakhol: Rohit Pujari

Telkoi : Madhab Sardar

Talcher: Braja Pradhan

Narla: Manorama Pradhan

Balasore Lok Sabha: Lekhasri Samantasinghar