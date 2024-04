VP Jagdeep Dhankhar greets the nation on the eve of Eid-ul-Fitr

My heartfelt greetings to all citizens on the auspicious occasion of Eid-ul-Fitr.

Eid-ul-Fitr, the culmination of the sacred month of Ramzan, holds immense significance, symbolizing the spirit of gratitude and togetherness. It reminds us of the values of compassion, generosity, and unity that lie at the heart of the festival, and resonate with the ethos of our diverse nation.

May this Eid bring joy, fulfillment, and abundant blessings to the lives of all.

Following is the Hindi translation of the Vice-President’s message:

ईद-उल-फितर के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

पवित्र माह रमज़ान की समाप्ति पर मनाए जाने वाली ईद-उल-फितर का सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व है। कृतज्ञता और भाईचारे की भावना के प्रतीक इस त्योहार के केंद्र में करुणा, उदारता और एकता के मूल्य स्थापित हैं जो हमारे विविधतापूर्ण राष्ट्र की मूल भावना को परिलक्षित करते हैं।

मेरी कामना है कि ईद का यह पावन अवसर सभी के जीवन में हर्षोल्लास, परिपूर्णता और शुभाशीष लेकर आए।

Following is the Urdu translation of the Vice-President’s message:

عیدالفطر کے پرمسرت موقع پر تمام اہل وطن کو میری طرف سے دلی مبارکباد ۔

عیدالفطر کا تہوار، جو رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام پر منایا جاتا ہے، یہ تہوار جو شکر گزاری ،سخاوت، اتحاد، اور ہمدردی کے جذبے کی علامت ہے۔عید‌الفطر اخوت، ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے

یہ عید سب کی زندگیوں میں خوشیاں، اور برکتیں لائے۔