Bhubaneswar: UPSC Civil Services 2023 results declared, Aditya Srivastava secures top rank; Animesh Pradhan secures AIR 2 while Donuru Ananya Reddy AIR 3. 1016 candidates (664 men and 352 women) have been recommended by the Commission for appointment to various Services. Among the finally qualified candidates, the top five comprise three men and two women candidates.
From Odisha
Prajnanandan Giri – AIR 24
Ayushi Pradhan – AIR 36
Jayasree Pradhan – AIR 52
Abhimanyu Malik – AIR 60
Amritanshu Nayak – AIR 110
Jaswant Malik – AIR 115
Padmanav Mishra – AIR 176
Shubhra Panda – AIR 204
Tania Mishra – AIR 269
Ananya Rana – AIR 280
Tanisha Mishra – AIR 303
Rashmi Pradhan – AIR 319
Biswajit Panda – AIR 343
Priyanka Priyadarshini – AIR 387
Santosh Kumar Patra – AIR 409
Sourav Das – AIR 466