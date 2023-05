Prime Minister Narendra Modi hails feat of tapped water connection for 12 crore houses

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has hailed the feat of tapped water connection for 12 crore houses under Jal Jeevan Mission.



Sharing a tweet by Union Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat, the Prime Minister tweeted:



“इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! यह अत्यंत खुशी की बात है कि गांवों और गरीबों तक हर जरूरी सुविधा पहुंचाने के हमारे प्रयासों के सुपरिणाम निरंतर सामने आ रहे हैं।”