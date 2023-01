List of distinguished service and gallantry awards to Indian Naval personnel on the eve of Republic day 2023 released

The President has approved awards to Indian Naval personnel on the eve of Republic day celebrations with distinguished service and gallantry awards on the occasion 26 Jan 2023: –

PARAM VISHISHT SEVA MEDAL

1. V ADM RAVINDRA BHARTRUHARI PANDIT, AVSM

2. V ADM BISWAJIT DASGUPTA, AVSM, YSM, VSM

3. V ADM MAKARAND ARAVIND HAMPIHOLI, AVSM, NM

ATI VISHISHT SEVA MEDAL

1. V ADM DEEPAK KAPOOR

2. V ADM ADHIR ARORA, NM

3. R ADM ARVINDAN KATTERI PULIAKODE, VSM

4. R ADM SANJAY SADHU, NM

5. R ADM SAMEER SAXENA, NM

6. R ADM DHIREN VIG, VSM (RETD)

7. SURG R ADM CS NAIDU, VSM (RETD)

NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)

1. CDR NISHANT SINGH (POSTHUMOUS)

BAR TO NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)

1. LT CDR SHASHANK TEWARI, NM (POSTHUMOUS)

2. HARIOM SHOKEEN, MCPO II (GW), NM (POSTHUMOUS)

NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)

SURG R ADM SHANKAR NARAYAN, VSM

2. CMDE PANKAJ SHARMA

3. CMDE ANISH MJ NAIR

4. CMDE SHANTANU JHA

5. CMDE V GANAPATHY

6. CMDE IFTEKHAR ALAM

7. CAPT SAURABH THAKUR

8. CAPT B VASU DHEERAJ

9. LT CDR RAJANIKANT YADAV (POSTHUMOUS)

10. LT CDR YOGESH TIWARI (POSTHUMOUS)

11. LT CDR ANANT KUKRETI (POSTHUMOUS)

VISHISHT SEVA MEDAL