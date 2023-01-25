President of Droupadi Murmu approves 412 Gallantry awards and other defence decorations to Armed Forces personnel on Republic Day

The President has approved 412 Gallantry awards and other defence decorations to Armed Forces personnel and others on the eve of 74th Republic Day.These include six Kirti Chakras, including four posthumous; 15 Shaurya Chakras, including two posthumous;one Bar to Sena Medal (Gallantry); 92 Sena Medals, including four posthumous; one Nao Sena Medal (Gallantry) {posthumous}; seven Vayu Sena Medals (Gallantry); 29 Param Vishisht Seva Medals; threeUttamYudhSeva Medals; one Bar to Ati Vishisht Seva Medal; 52 Ati Vishisht Seva Medals; 10 Yudh Seva Medals;four Bar to Sena Medals (Devotion to Duty); 36 Sena Medals (Devotion to Duty); two Bar to Nao Sena Medal (Devotion to Duty) {posthumous}; 11 Nao Sena Medals (Devotion to Duty), including three posthumous; 14 Vayu Sena Medals (Devotion to Duty); two Bar to Vishisht Seva Medal and126 Vishisht Seva Medals.
The full list of the recipients of gallantry and other defence decorations is as follows:
|SL. NO.
|RANK & NAME
|SERVICE
|
Kirti Chakra
|1.
|SS-46926X MAJOR SHUBHANG, THE DOGRA REGIMENT, 62ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2.
|3011334X NAIK JITENDRA SINGH, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYARIFLES
|ARMY
|3.
|SHRI ROHIT KUMAR, SG. CONSTABLE, J&K POLICE (POSTHUMOUS)
|MHA
|4.
|SHRI DEEPAK BHARDWAJ, SUB INSPECTOR (POSTHUMOUS)
|MHA
|5.
|SHRI SODHI NARAYAN, HEAD CONSTABLE (POSTHUMOUS)
|MHA
|6.
|SHRI SHRAWAN KASHYAP, HEAD CONSTABLE(POSTHUMOUS)
|MHA
|
SHAURYA CHAKRA
|1.
|IC-77164W MAJOR ADITYA BHADAURIA, THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2.
|SS-48517H CAPTAIN ARUN KUMAR, THE KUMAON REGIMENT, 13TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|3.
|SS-48529X CAPTAIN YUDHVIR SINGH, THE MECHANISED INFANTRY, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|4.
|SS-48830N CAPTAIN RAKESH T R, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|5.
|13773112P NAIK JASBIR SINGH, 6TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|6.
|13779485Y LANCE NAIK VIKAS CHOUDHARY, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|7.
|665/SPO CONSTABLE MUDASIR AHMAD SHEIKH, JAMMU AND KASHMIR POLICE (BARAMULLA) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|8.
|GROUP CAPTAIN YOGESHWAR KRISHNARAO KANDALKAR (27207) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|9.
|FLIGHT LIEUTENANT TEJPAL (36539) METEOROLOGY/ GARUD
|AIR FORCE
|10.
|SQUADRON LEADER SANDEEP KUMAR JHAJHRIA (33270) ACCTS/GARUD
|AIR FORCE
|11.
|cpl anand singh (954576) Indian Air Force (garud)
|AIR FORCE
|12.
|LAC Sunil Kumar (990231) Indian Air Force (Security)
|AIR FORCE
|13.
|SHRI SATENDRA SINGH, ASSTT. COMMANDANT
|MHA
|14.
|SHRI VIKKI KUMAR PANDEY, DEPUTY COMMANDANT
|MHA
|15.
|SHRI VIJAY ORAON, CONSTABLE
|MHA
|
BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|IC-71524L MAJOR RAKESH KUMAR, SENA MEDAL, 16TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|
SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|IC-62581L LIEUTENANT COLONEL K BIJAYENDRA SHARMA, 209 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
|ARMY
|2.
|IC-64589W LIEUTENANT COLONEL NEERAJ SHARMA, 666 ARMY AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND OBSERVATION)
|ARMY
|3.
|IC-69313K LIEUTENANT COLONEL SHASHI BHUSHAN, 207 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
|ARMY
|4.
|IC-70392W LIEUTENANT COLONEL MAYANK PUN, 252 ARMY AVIATION SQUADRON (ALH-WSI)
|ARMY
|5.
|IC-73729Y LIEUTENANT COLONEL RAJNEESH PRATAP SINGH, THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|6.
|IC-72044N MAJOR VIJAY BAISHYA, THE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|7.
|IC-72219L MAJOR SUJAY GHORPADE, 7 RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT
|ARMY
|8.
|IC-73757L MAJOR NITIN KUMAR SINGH, THE MAHAR REGIMENT, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|9.
|IC-73930K MAJOR BHASKAR BORAH, 18THBATTALION THE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|10.
|IC-76068P MAJOR KHIM SINGH, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|11.
|IC-76845M MAJOR BHABUK SHARMA, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 52ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|12.
|IC-76877P MAJOR VIKAS BHAMBHU, 252 ARMY AVIATION SQUADRON (ALH-WSI)
|ARMY
|13.
|IC-77259W MAJOR PRATHAMESH PRADEEP JOSHI, THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|14.
|IC-77586F MAJOR UMESH SHARMA, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|15.
|IC-77773A MAJOR PRAVEEN YADAV, THE ARMY SERVICE CORPS, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|16.
|IC-77995P MAJOR PUSHPIT SHARMA, THE ARMY SERVICE CORPS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|17.
|IC-78225P MAJOR SANJAY BHATT, THE CORPS OF ENGINEERS, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|18.
|IC-78938A MAJOR KRISHNA NAIR, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|19.
|IC-78956H MAJOR PRASHANT BHATT, 2ND BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|20.
|IC-79659F MAJOR PRAKASH BHATT, THE ARMY SERVICE CORPS, 47TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|21.
|IC-79707W MAJOR ANTARIKSH TYAGI, THE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|22.
|IC-80869N MAJOR SAMEER SEHGAL, THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|23.
|IC-80934H MAJOR HARDEEP SINGH BHELA, THE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|24.
|IC-81117W MAJOR SAHIL KADIAN, THE ARMOURED CORPS, 53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|25.
|IC-81354A MAJOR PRABHANJAN PADHY, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|26.
|IC-81373L MAJOR SAURABH PANDEY, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|27.
|SS-45768F MAJOR VISHAL KATOCH, THE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|28.
|SS-48213L MAJOR LALNGAISANG VAIPHEI, NUMBER 2 COUNTER TERRORISM/ INTERNAL SECURITY DETACHMENT, EASTERN COMMAND INTELLIGENCE BATTALION
|ARMY
|29.
|SS-48622Y MAJOR HITESH KHARAYAT, THE SIKH LIGHT INFANTRY, 6 ASSAM RIFLES
|ARMY
|30.
|SS-49012Y MAJOR VANSHAY KAPOOR, THE MECHANISED INFANTRY, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|31.
|SS-49293A MAJOR PANAIKAJ KUMAR, THE CORPS OF SIGNALS, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|32.
|SC-00597N MAJOR RAMAN KUMAR, 14 ASSAM REGIMENT
|ARMY
|33.
|IC-81627X CAPTAIN SIDDHARTHA SHEKHAR SHUKLA, THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|34.
|IC-83122A CAPTAIN SHUBHAM GAUR, THE CORPS OF SIGNALS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|35.
|IC-84162N CAPTAIN ARVIND CHAND, 3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|36.
|SS-49498P CAPTAIN KARTIKEY CHAMOLI, THE CORPS OF SIGNALS, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|37.
|JC-491505P SUBEDAR PRABHU SINGH, 14TH BATTALION THE JAT REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|38.
|JC-522855L SUBEDAR AJEET SINGH, 15TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|39.
|00069434L COMPANY LEADER KRISHNA BAHADUR SOMAI, HEADQUARTERS SPECIAL FRONTIER FORCE
|ARMY
|40.
|JC-572688W NAIB SUBEDAR SURENDER SINGH, 12TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|41.
|JC-630491N NAIB SUBEDAR SALIK RAM CHHETRI, 3RD BATTALION THE 9TH GORKHA RIFLES
|ARMY
|42.
|13769970A HAVILDAR ANGREZ SINGH, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 28TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|43.
|15618893L HAVILDAR SATISH SIWACH, 20 GUARDS
|ARMY
|44.
|18002126N HAVILDAR GURPREET SINGH, THE CORPS OF ENGINEERS, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|45.
|2499991Y HAVILDAR HEMANT KUMAR, 18TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|46.
|9108508F HAVILDAR FAROOQ AHMAD MIR, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|47.
|7242642F DAFADAR SURAJIT MAITY, 26 ARMY DOG UNIT
|ARMY
|48.
|12984455Y NAIK FAROOQ AHMAD MIR, THE TERRITORIAL ARMY, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|49.
|13776073M NAIK BHUSHAN KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|50.
|15198800N NAIK PATIL ANTAJI JAYAWANT, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 62ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|51.
|16018694W NAIK SANJAY KUMAR, THE RAJPUTANA RIFLES, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|52.
|16026053Y NAIK SALMAN KHAN, THE RAJPUTANA RIFLES, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|53.
|20000485H NAIK SUMIT THAKUR, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|54.
|2503976K NAIK HARINDER SINGH, THE PUNJAB REGIMENT, 53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|55.
|2705914M NAIK MAHESH CHAND JAT, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|56.
|4203547W NAIK GOVIND SINGH, THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|57.
|4206690N NAIK LALIT MOHAN SINGH, THE KUMAON REGIMENT, 13TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|58.
|15223018Y LANCE NAIK RAMESH KUMAR, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|59.
|16022559A LANCE NAIK SHAILENDRA SINGH, THE RAJPUTANA RIFLES, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|60.
|3209898L LANCE NAIK BALRAJ, THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|61.
|4491421A LANCE NAIK NISHAN SINGH, THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|62.
|13779937W RIFLEMAN SUNIL SHARMA, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 28TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|63.
|13781847N RIFLEMAN SHAMSHER SINGH, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 52ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|64.
|16029271H RIFLEMAN ANURAG SINGH, THE RAJPUTANA RIFLES, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|65.
|9116223K RIFLEMAN PAMMY KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|66.
|14948133A SEPOY ASHISH KUMAR, THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|67.
|14948565P SEPOY PRAVEEN SHARMA, THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|68.
|20008802N SEPOY PRADEEP, THE DOGRA REGIMENT, 62ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|69.
|2710814L SEPOY KAMLESH THAKUR, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|70.
|2712319L SEPOY ANIL KUMAR, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|71.
|2713404A SEPOY PARTAP SINGH, THE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|72.
|3015833K SEPOY HARI OM GURJAR, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|73.
|3017954K SEPOY ABHIJEET SINGH, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|74.
|3018021F SEPOY DEEPU SINGH, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|75.
|3210588M SEPOY NIRVESH, THE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|76.
|4207635K SEPOY SHREEPAL YADAV, THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|77.
|4207751M SEPOY ANKUSH, THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|78.
|4295589A SEPOY DINESH MURMU, THE BIHAR REGIMENT, 47TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|79.
|4378732A SEPOY JOSEPH LALNUNFELA, THE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|80.
|4380113L SEPOY PABITRA BORO, THE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|81.
|4381462F SEPOY SANJIT RABHA, THE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|82.
|4495897K SEPOY DHARMINDER SINGH, THE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|83.
|4589072X SEPOY SANTOSH YADAV, THE MAHAR REGIMENT, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|84.
|4590992F SEPOY CHAVAN ROMIT TANAJI, THE MAHAR REGIMENT, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|85.
|16123581M SAPPAR ANIL KUMAR, THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|86.
|15226835H GUNNER MANI SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|87.
|21005735Y GUNNER SANJAY SINGH RAJPUT, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|88.
|IC-73229F LIEUTENANT COLONEL PUSHPMEET SINGH, 19TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|ARMY
|89.
|IC-84327F CAPTAIN ANIRUDH CHAUDHARY, 3RD BATTALION THE JAT REGIMENT
|ARMY
|80.
|JC-NYA 13766054N NAIB SUBEDAR BALDEV SINGH, 19TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|ARMY
|91.
|4498983A SEPOY RAMAN SINGH, 8TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|92.
|19015205X SEPOY PRABHJOT SINGH, 16TH BATTALION THE SIKH REGIMENT
|ARMY
|
NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|LATE CDR NISHANT SINGH (POSTHUMOUS)
|NAVY
|
VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|WING COMMANDER SUMEDH ASHOK JAMKAR (28224) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|2.
|SQUADRON LEADER KRISHNA KUMAR SINGH (33161) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|3.
|JUNIOR WARRANT OFFICER SRIKANTH BONAM (779705) FLIGHT GUNNER
|AIR FORCE
|4.
|SERGEANT PANKAJ KUMAR RANA (924502) INDIAN AIR FORCE (GARUD)
|AIR FORCE
|5.
|CORPORAL SATENDRA KUMAR (789524) INDIAN AIR FORCE (SECURITY)
|AIR FORCE
|6.
|CORPORAL ANTHONY MANG KHAM (924964) INDIAN AIR FORCE (SECURITY)
|AIR FORCE
|7.
|
LEADING AIRCRAFTSMAN RAVINDER SINGH (998194) INDIAN AIR FORCE (SECURITY)
|AIR FORCE
|SL. NO.
|RANK & NAME
|SERVICE
|
PARAM VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-40534N LIEUTENANT GENERAL MILIND N BHURKE, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
|ARMY
|2.
|IC-41083L LIEUTENANT GENERAL AMARDEEP SINGH BHINDER, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|3.
|IC-41091K LIEUTENANT GENERAL SHASHANK SHEKHAR MISHRA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|4.
|IC-41461Y LIEUTENANT GENERAL YOGENDRA DIMRI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|5.
|IC-41465P LIEUTENANT GENERAL AJAI SINGH, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|6.
|IC-41495M LIEUTENANT GENERAL NAV K KHANDURI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|7.
|IC-41521H LIEUTENANT GENERAL HARSHA GUPTA, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|8.
|IC-41599N LIEUTENANT GENERAL RAVINDRA KUMAR SINGH KUSHWAHA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY ORDNANCE CORPS (RETIRED)
|ARMY
|9.
|IC-41858L LIEUTENANT GENERAL CODANDA POOVAIAH CARIAPPA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|10.
|IC-41860H LIEUTENANT GENERAL SHANTANU DAYAL, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|11.
|IC-41912N LIEUTENANT GENERAL TARUN KUMAR CHAWLA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|12.
|IC-42004X LIEUTENANT GENERAL RANA PRATAP KALITA, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|13.
|IC-42288M LIEUTENANT GENERAL ANIL PURI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|14.
|IC-42389A LIEUTENANT GENERAL RAJU SOMASHEKAR BAGGAVALLI, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|15.
|IC-42753N LIEUTENANT GENERAL CHANNIRA BANSI PONNAPPA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|16.
|IC-43296X LIEUTENANT GENERAL VIJAY KUMAR MISHRA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|17.
|IC-43354W LIEUTENANT GENERAL JYOTINDER SINGH SANDHU, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|18.
|IC-43472K LIEUTENANT GENERAL PRADEEP CHANDRAN NAIR, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|19.
|IC-43877P LIEUTENANT GENERAL RAJINDER DEWAN, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|20.
|VICE ADMIRAL RAVINDRA BHARTRUHARI PANDIT, AVSM (02746-R)
|NAVY
|21.
|VICE ADMIRAL BISWAJIT DASGUPTA, AVSM, YSM, VSM (02782-Y)
|NAVY
|22.
|VICE ADMIRAL MAKARAND ARAVIND HAMPIHOLI, AVSM, NM (02859-Y)
|NAVY
|23.
|AIR MARSHAL SUJEET PUSHPAKAR DHARKAR AVSM (17841) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|24.
|AIR MARSHAL SURAJ KUMAR JHA AVSM, (17445) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|25.
|AIR MARSHAL AMAR PREET SINGH AVSM, (17695) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|26.
|AIR MARSHAL PANKAJ MOHAN SINHA AVSM VSM (17842) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|27.
|AIR MARSHAL SANDESH PRABHAKAR WAGLE VM, (17710) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|28.
|AIR MARSHAL K ANANTHARAMAN VSM, (17882) ADMINISTRATION
|AIR FORCE
|29.
|DG VIRENDER SINGH PATHANIA, PTM, TM (0137-L)
|INDIAN COAST GUARD
|
UTTAM YUDH SEVA MEDAL
|1.
|IC-44498L LIEUTENANT GENERAL RAM CHANDER TIWARI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS
|ARMY
|2.
|IC-44545X LIEUTENANT GENERAL ANINDYA SENGUPTA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL, THE PUNJAB REGIMENT, HEADQUARTERS 14 CORPS
|ARMY
|3.
|IC-47261Y LIEUTENANT GENERAL AMARDEEP SINGH AUJLA, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE RAJPUTANA RIFLES, HEADQUARTERS 15 CORPS
|ARMY
|
BAR TO ATI VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-43333A MAJOR GENERAL K NARAYANAN, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|
ATI VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-41595X LIEUTENANT GENERAL MANOJ KUMAR SINGH YADAV, SENA MEDAL, THE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|2.
|IC-41934M LIEUTENANT GENERAL SUNIL PURI GOSWAMI, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|3.
|IC-42300H LIEUTENANT GENERAL PN ANANTHANARAYANAN, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|4.
|IC-42887M LIEUTENANT GENERAL PRADEEP KUMAR CHAHAL, THE INTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|5.
|IC-43218A LIEUTENANT GENERAL PARAMJIT SINGH MINHAS, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|6.
|IC-44515A LIEUTENANT GENERAL VELAYUDHAN SREEHARI, SHAURYA CHAKRA, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|7.
|IC-47004F LIEUTENANT GENERAL PADAM SINGH SHEKHAWAT, SENA MEDAL, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|8.
|IC-47482L LIEUTENANT GENERAL HARMINDER SINGH KAHLON, SENA MEDAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|9.
|IC-47657H LIEUTENANT GENERAL MICHAEL ANTHONY JUDE FERNANDEZ, VISHISHT SEVA MEDAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|10.
|MR-04896K LIEUTENANT GENERAL DALJIT SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|11.
|DR-10421W LIEUTENANT GENERAL SATISH RAMACHANDRAN IYER, THE ARMY DENTAL CORPS
|ARMY
|12.
|IC-42777X MAJOR GENERAL RAVI R PATIL, VISHISHT SEVA MEDAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|13.
|IC-43219H MAJOR GENERAL ALOK KACKER, THE INFANTRY
|ARMY
|14.
|IC-46034M MAJOR GENERAL DEVINDAR KUMAR, SENA MEDAL, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|15.
|IC-46490K MAJOR GENERAL VIJAY KUMAR, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL
|ARMY
|16.
|IC-47096Y MAJOR GENERAL SANJAY KUMAR VIDYARTHI, SENA MEDAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|17.
|IC-48094A MAJOR GENERAL KIRTI VARDHAN JAUHAR, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|18.
|IC-48518L MAJOR GENERAL MOHIT MALHOTRA, SENA MEDAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|19.
|IC-48520H MAJOR GENERAL SANJAY MITRA, THE INFANTRY
|ARMY
|20.
|IC-48681L MAJOR GENERAL RAGHAVACHARI SANTHANA RAMAN, YUDH SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|21.
|IC-48989Y MAJOR GENERAL RAJIV GHAI, BAR TO SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|22.
|IC-49024N MAJOR GENERAL ZUBIN A MINWALLA, YUDH SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|23.
|IC-49189M MAJOR GENERAL NAGENDRA SINGH, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|24.
|IC-49198N MAJOR GENERAL NAVIN SACHDEVA, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|25.
|IC-49349F MAJOR GENERAL VINEET GAUR, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|26.
|IC-49437X MAJOR GENERAL AJAY CHANDPURIA, VISHISHT SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|27.
|IC-49469A MAJOR GENERAL PRASHANT SRIVASTAVA, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|28.
|IC-49500F MAJOR GENERAL ABHIJIT S PENDHARKAR, YUDH SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|29.
|IC-49911A MAJOR GENERAL PRASANNA KISHORE MISHRA, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|30.
|MR-05138Y MAJOR GENERAL ARINDAM CHATTERJEE, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|31.
|MR-06750P BRIGADIER SANJAY KUMAR MISHRA, BAR TO SENA MEDAL, BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|32.
|VICE ADMIRAL ADHIR ARORA NM (02847-W)
|NAVY
|33.
|VICE ADMIRAL DEEPAK KAPOOR (03048-A)
|NAVY
|34.
|REAR ADMIRAL ARVINDAN KATTERI PULIAKODE, VSM (41289-N)
|NAVY
|35.
|REAR ADMIRAL SANJAY SAHDU NM (41288-K)
|NAVY
|36.
|REAR ADMIRAL SAMEER SAXENA NM (03498-Z)
|NAVY
|37.
|SURG REAR ADMIRAL CS NAIDU VSM (75343-H) (RETIRED)
|NAVY
|38.
|REAR ADMIRAL DHIREN VIG VSM (03001-W)
|NAVY
|39.
|AIR MARSHAL VIJAY KUMAR GARG, VSM (18493) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|40.
|AIR MARSHAL ASHUTOSH DIXIT, VM VSM (18558) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|41.
|AIR VICE MARSHAL AKHILESH KUMAR VERMA, VSM (18063) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) (RETIRED)
|AIR FORCE
|42.
|AIR VICE MARSHAL NARINDER TANEJA, VSM (18187) MEDICAL
|AIR FORCE
|43.
|AIR VICE MARSHAL GUMMADI SAHED PHANI NANDISWARA CHOWDARY, VSM (18521) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|44.
|AIR VICE MARSHAL SHANMUGASUNDARAM ANANDAN, VSM (18532) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|45.
|AIR VICE MARSHAL RAJIV KUMAR OBHEROI (18784) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|46.
|AIR VICE MARSHAL PARMINDER JEET WALIA, (18876) ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|47.
|AIR VICE MARSHAL GUDURU KRISHNA MOHAN, (20124) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|48.
|AIR COMMODORE VIPUL SINGH, VM (21537) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|49.
|AIR COMMODORE ADITYA KUMAR WAHI, VM (22111) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|50.
|AIR COMMODORE DHARMENDRA SINGH DANGI, VM (22115) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|51.
|GO-2123L ADGBR HARENDRA KUMAR
|BRDB
|52.
|IC-42919K MAJOR GENERAL MANOJ KUMAR, SM, COMMANDANT, NDC
|ARMY
|
YUDH SEVA MEDAL
|1.
|IC-48981M MAJOR GENERAL ABHINAYA RAI, THE ARMY AVIATION CORPS, HEADQUARTERS 14 CORPS
|ARMY
|2.
|IC-49418M MAJOR GENERAL SANJIV SINGH SLARIA, THE ARMOURED CORPS, HEADQUARTERS 15 CORPS
|ARMY
|3.
|IC-49650X MAJOR GENERAL GAMBHIR SINGH, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, THE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTERS 17 MOUNTAIN DIVISION
|ARMY
|4.
|IC-53511L BRIGADIER MUNESH CHANDRA TAMANG, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ASSAM REGIMENT, HEADQUARTERS 114 INFANTRY BRIGADE
|ARMY
|5.
|IC-53563F BRIGADIER PADAM DEV THAKUR, VISHISHT SEVA MEDAL, THE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTERS 102 INFANTRY BRIGADE
|ARMY
|6.
|IC-62501H COLONEL SUDHANSHU BHATT, 8TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|7.
|IC-64715X COLONEL SHAILENDER SINGH AHLAWAT, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|8.
|IC-67600P COLONEL A SANTHANA GOPALA KRISHNAN, 8TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|9.
|GROUP CAPTAIN SHAKTI SINGH BISHT, (26737) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|10.
|GROUP CAPTAIN MATHALA JINO THOMAS, (26985) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|
BAR TO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|1.
|IC-42857P MAJOR GENERAL GURVIR SINGH KAHLON, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|2.
|IC-50700K BRIGADIER MAN RAJ SINGH MANN, SENA MEDAL, 1 GORKHA RIFLES
|ARMY
|3.
|IC-53125Y BRIGADIER PAWAN KUMAR SINGH, SENA MEDAL, THE PARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|4.
|IC-64194P COLONEL AJAY PATIAL, SENA MEDAL, THE LADAKH SCOUTS
|ARMY
|
SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|1.
|IC-43371W MAJOR GENERAL RAJIV NANDA, THE INFANTRY
|ARMY
|2.
|IC-47576H MAJOR GENERAL MUKESH CHADHA, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|3.
|IC-47629W MAJOR GENERAL NARENDRA KUMAR VISHWANATH PATIL, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|4.
|IC-48534H MAJOR GENERAL AKASH KAUSHIK, THE INFANTRY
|ARMY
|5.
|IC-48969L MAJOR GENERAL ULHAS KIRPEKAR, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|6.
|IC-49421M MAJOR GENERAL MOHIT WADHWA, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|7.
|IC-49423X MAJOR GENERAL M KHALID ZAKI, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|8.
|IC-49479K MAJOR GENERAL HARBINDER SINGH VANDRA, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|9.
|IC-49867F MAJOR GENERAL RANJEET SINGH MANRAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|10.
|IC-49879W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH CHOUDHRY, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|11.
|IC-49908A MAJOR GENERAL VISHAL AGARWAL, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|12.
|IC-49939A MAJOR GENERAL VIKRAM SINGH SEKHON, YUDH SEVA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|13.
|IC-50384W BRIGADIER SHIRIN SHASHIKANT DESHPANDE, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|14.
|IC-51131N BRIGADIER MADANRAJ PANDE, VISHISHT SEVA MEDAL, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|15.
|IC-51607P BRIGADIER SUDEEP SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|16.
|IC-51668M BRIGADIER PADAM SINGH JANGHU, THE JAT REGIMENT
|ARMY
|17.
|IC-52356H BRIGADIER VISHAL PATHANIA, THE CORPS ENGINEERS
|ARMY
|18.
|IC-52760X BRIGADIER GAVERDHAN SINGH, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|19.
|IC-53244P BRIGADIER VIKRAM JEET SINGH BIRDI, THE GRENADIERS
|ARMY
|20.
|IC-53499P BRIGADIER SANJEEV DAHIYA, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|21.
|IC-53534M BRIGADIER MARUT SHUKLA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|22.
|IC-53569H BRIGADIER SAURABH ARVIND SHINDE, 5 GORKHA RIFLES
|ARMY
|23.
|IC-53601M BRIGADIER YUDHVIR SINGH SEKHON, VISHISHT SEVA MEDAL, THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|24.
|IC-55321X BRIGADIER HARISH KUMAR, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|25.
|IC-56602A BRIGADIER PRASHANT MAHLAWAT, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|26.
|MR-06072A BRIGADIER BALACHANDRAN NAMBIAR, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|27.
|MR-06169L BRIGADIER SAMEER KUMAR, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|28.
|DR-10437F BRIGADIER SANJAY KUMAR ROY CHOWDHURY, THE ARMY DENTAL CORPS
|ARMY
|29.
|IC-55718K COLONEL BAL YOGESHWAR SHARMA, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|30.
|IC-56132A COLONEL ATUL CHAUDHARY, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|31.
|IC-56949M COLONEL VISHAL RANJAN, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|32.
|IC-62577H COLONEL GHOSH SWAGAT PALLAB, THE ARMY AVIATION CORPS
|ARMY
|33.
|IC-63511Y COLONEL SANDEEP SEAL, THE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|34.
|IC-64236W COLONEL AMRESHWAR SINGH, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|35.
|IC-66839L COLONEL YASH PAL SHYAM, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|36.
|JC-441500A SUBEDAR K DEEPAK, THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|
BAR TO NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|1.
|LATE HARI OM SHOKEEN, MCPO II (GW), NM, 136147-A (POSTHUMOUS)
|NAVY
|2.
|LATE LT CDR SHASHANK TEWARI, NM, 07751-R (POSTHUMOUS)
|NAVY
|
NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|1.
|SURG REAR ADM SHANKAR NARAYAN, VSM (75395-A)
|NAVY
|2.
|COMMODORE PANKAJ SHARMA (03627-T)
|NAVY
|3.
|COMMODORE ANISH MJ NAIR (41629-K)
|NAVY
|4.
|COMMODORE SHANTANU JHA (04087-N)
|NAVY
|5.
|COMMODORE V GANAPATHY (41733-Y)
|NAVY
|6.
|COMMODORE IFTEKHAR ALAM (51451-H)
|NAVY
|7.
|CAPTAIN SAURABH THAKUR (04656-F)
|NAVY
|8.
|CAPTAIN B VASU DHEERAJ (0545-Y)
|NAVY
|9.
|LATE LT CDR RAJNIKANT YADAV, 07263-F (POSTHUMOUS)
|NAVY
|10.
|LATE LT CDR ANANT KUKRETI, 07449-B (POSTHUMOUS)
|NAVY
|11.
|LATE LT CDR YOGESH TIWARI, 07280-W (POSTHUMOUS)
|NAVY
|
VAYU SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|1.
|GROUP CAPTAIN RAMACHANDRAN VIJENDRAN, (22552) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|2.
|GROUP CAPTAIN KHUSHPAL SINGH LAMBA, (23506) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|3.
|GROUP CAPTAIN SANJAY PRABHU, (23990) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|4.
|GROUP CAPTAIN PRASHANT SITARAM CHAVAN, (25861) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|5.
|GROUP CAPTAIN VIKAS VERMA, (26517) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|6.
|GROUP CAPTAIN KAPILDEEP SINGH, (26687) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|7.
|GROUP CAPTAIN MANISH TOLANI, (26689) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|8.
|GROUP CAPTAIN SHOBHIT MISRA, (26690) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|9.
|GROUP CAPTAIN ANUP SINGH, (26703) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|10.
|GROUP CAPTAIN DEEPAK KUMAR, (26711) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|11.
|GROUP CAPTAIN AMIYA KANT PATNAIK, (26714) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|12.
|GROUP CAPTAIN VARUN SLARIA, (26974) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|13.
|GROUP CAPTAIN ANKIT MEHROTRA, (26986) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|14.
|GROUP CAPTAIN BIKASH KUMAR SAHU, (26987)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|SL. NO.
|RANK & NAME
|SERVICE
|
BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-48955L MAJOR GENERAL VIKRAM VARMA, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|2.
|MR-06517F BRIGADIER RAVINDRA KUMAR ANADURE, VISHISHT SEVA MEDAL, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|
VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-43682K LIEUTENANT GENERAL ANIL KUMAR SAMANTARA, BAR TO SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|2.
|IC-42040H MAJOR GENERAL JYOTULA VENKATA PRASAD, THE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|3.
|IC-42838K MAJOR GENERAL PONATHIL RAGHAVAN MURALI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|4.
|IC-44106M MAJOR GENERAL NITIN RAM INDURKAR, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|5.
|IC-46244M MAJOR GENERAL JAVED IQBAL, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL
|ARMY
|6.
|IC-47208N MAJOR GENERAL RANJAN MAHAJAN, SENA MEDAL, THE INFANTRY
|ARMY
|7.
|IC-48136F MAJOR GENERAL VIJAY KUMAR SHARMA, SENA MEDAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|8.
|IC-48571W MAJOR GENERAL ABHAY DAYAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|9.
|IC-48980K MAJOR GENERAL RAJENDRA JOSHI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|10.
|IC-49033P MAJOR GENERAL PAWANPAL SINGH, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|11.
|IC-49139F MAJOR GENERAL NEERAJ GOSAIN, SENA MEDAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|12.
|IC-49188K MAJOR GENERAL BHAVNISH KUMAR, THE INFANTRY
|ARMY
|13.
|IC-49711K MAJOR GENERAL AJAY KUMAR, THE INFANTRY
|ARMY
|14.
|IC-49880L MAJOR GENERAL SANDEEP BAHL, SENA MEDAL, THE AMRY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|15.
|IC-49898F MAJOR GENERAL ANIL CHANDEL, THE INFANTRY
|ARMY
|16.
|MR-05070H MAJOR GENERAL MANVIR SINGH TEVATIA, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|17.
|NR-17858M MAJOR GENERAL SMITA DEVRANI, THE MILITARY NURSING SERVICE
|ARMY
|18.
|TC-31566P MAJOR GENERAL MOHAMMAD KAMARUJAMA KHAN, THE ARMY POSTAL SERVICE
|ARMY
|19.
|IC-49474L BRIGADIER RAJESH KUMAR CHAUDHARY, THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|20.
|IC-49591W BRIGADIER ROOPESH MEHTA, SENA MEDAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|21.
|IC-53353F BRIGADIER NAVJIT SINGH GREWAL, THE MAHAR REGIMENT, HEADQUARTERS 12 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|22.
|IC-50340Y BRIGADIER VOODEV PARIDA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|23.
|IC-50694F BRIGADIER DEEPAK SINGH BISHT, BAR TO SENA MEDAL, THE PARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|24.
|IC-51196F BRIGADIER RAJENDRA KUMAR PRUSTY, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|25.
|IC-51687X BRIGADIER ASHISH GAMBHIR, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|26.
|IC-53634X BRIGADIER OSIRIS DAS, KIRTI CHAKRA, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS 112 MOUNTAIN BRIGADE
|ARMY
|27.
|IC-52559M BRIGADIER NIKHIL TEWARI, THE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|28.
|IC-52853M BRIGADIER AJIT MAHENDRA YEOLE, THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|29.
|IC-52940A BRIGADIER MANOJ DATTATRAY JOSHI, THE GRENADIERS
|ARMY
|30.
|IC-53119L BRIGADIER RAKESH NAIR, SENA MEDAL, 9 GORKHA RIFLES
|ARMY
|31.
|IC-53197H BRIGADIER ASHISH NEGI, THE GRENADIERS
|ARMY
|32.
|IC-53591N BRIGADIER SANJIVE SOKINDA, SENA MEDAL, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
|ARMY
|33.
|IC-53869K BRIGADIER PARAMJIT SINGH JYOTI, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|34.
|IC-53898Y BRIGADIER PRASHANTANU NARUKA, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|35.
|IC-54871N BRIGADIER SANDEEP CHAHAL, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|36.
|MR-06041A BRIGADIER MATHEWS JACOB, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|37.
|MR-06151P BRIGADIER RAJAT SHUKLA, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|38.
|IC-59997X COLONEL JITENDER SINGH DHADWAL, CORPS OF ENGRS
|ARMY
|39.
|MR-06530L BRIGADIER DEBASHISH MUKHERJEE, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|40.
|IC-54101F COLONEL KARANBIR SINGH DHINDSA, THE INTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|41.
|IC-55488F COLONEL MAHENDRA SINGH, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|42.
|IC-62814F COLONEL VISHWAJEET SINGH SANGWAN, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|43.
|IC-57013W COLONEL VIVEK TRIPATHI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|44.
|IC-57034M COLONEL ARJUN UPPAL, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|45.
|IC-57040A COLONEL KUNWAR VARUN SINGH TANWAR, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|46.
|IC-57128K COLONEL L SHYAM KUMAR, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|47.
|IC-57400L COLONEL ANKUR BANGA, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|48.
|IC-57466F COLONEL BALAK SINGH VERMA, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|49.
|IC-57574L COLONEL RAKESH KUMAR BHARDWAJ, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
|ARMY
|50.
|IC-57738W COLONEL NAVEEN KUMAR, THE PARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|51.
|IC-57766H COLONEL ANANYA BORAL, THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|52.
|IC-57844P COLONEL SANDEEP ARVIND PENDSE, 8 GORKHA RIFLES
|ARMY
|53.
|IC-57967F COLONEL SHAILEN KUMAR PRADHAN, THE SIKH REGIMENT
|ARMY
|54.
|IC-74129H LIEUTENANT COLONEL RENUKA HARNE, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|55.
|IC-58765M COLONEL SUDHIR KUMAR SINGH, THE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|56.
|IC-59070W COLONEL SARFRAZ SINGH, THE PARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|57.
|IC-59638K COLONEL SACHIN S MAHADIK, THE RAJPUTANA RIFLES
|ARMY
|58.
|IC-59761H COLONEL MUKESH PANDEY, THE RAJPUTANA RIFLES
|ARMY
|59.
|IC-60134H COLONEL SUDIPTO CHAKI, THE ARMY AVIATION CORPS
|ARMY
|60.
|IC-61180K COLONEL DEEPAK PALANDE, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|61.
|IC-63391L COLONEL SAURABH, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|62.
|IC-63614X COLONEL JATIN MITTAL, THE SIKH REGIMENT
|ARMY
|63.
|IC-64018X COLONEL ANIMESH MITTAL, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|64.
|IC-64555H COLONEL TARUN SHARMA, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|65.
|IC-65444X COLONEL HIREN BORAH, THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|66.
|MR-07369N COLONEL RAJVINDER KAUR, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|67.
|IC-68484K LIEUTENANT COLONEL MANISH DHAKA, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|68.
|JC-472304F SUBEDAR DEEPAK PUNIA, THE RAJPUTANA RIFLES
|ARMY
|69.
|JC-406263H NAIB SUBEDAR JEREMY LALRINNUNGA, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|70.
|JC-572305Y NAIB SUBEDAR SABLE AVINASH MUKUND, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|71.
|15140453P HAVILDAR ABHISHEK KUMAR PANDEY, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|72.
|15758505A HAVILDAR ACHINTA SHEULI, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|73.
|13004326N NAIK M BIRAMANI SINGH, THE TERRITORIAL ARMY (ASSAM)
|ARMY
|74.
|15720188A NAIK MARIMUTHU K, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|75.
|REAR ADMIRAL SUBHASISH GANTAYET, (51140-A)
|NAVY
|76.
|COMMODORE KARI MURLIDHAR, (41513-Y)
|NAVY
|77.
|COMMODORE HEMANT PADBIDRI, (03806-Z)
|NAVY
|78.
|COMMODORE V B BELLARY, (03840-A)
|NAVY
|79.
|COMMODORE NEERAJ UDAY, (51298-K)
|NAVY
|80.
|COMMODORE N P PRADEEP, (03951-B)
|NAVY
|81.
|COMMODORE MUKUL M SURANGE, (03961-A)
|NAVY
|82.
|COMMODORE PRASHANT D SHIDHAYE, (04008-H)
|NAVY
|83.
|COMMODORE MANAV SEHGAL, (04246-Z)
|NAVY
|84.
|CAPTAIN PARTHA U BHATT, (04345-Z)
|NAVY
|85.
|CAPTAIN KARTIK MURTHY, (04738-T)
|NAVY
|86.
|CAPTAIN SAMUEL MAMMEN ABRAHAM, (04743-B)
|NAVY
|87.
|CAPTAIN GORAV MALHOTRA, (42171-T)
|NAVY
|88.
|CAPTAIN GAURAV MEHTA, (05113-W)
|NAVY
|89.
|CAPT (TS) SUNIL DUTT DOGRA, (03588-B)
|NAVY
|90.
|MAHAVIR PRASAD, MCPO I (UW) SSI, (118831-Y)
|NAVY
|91.
|AIR VICE MARSHAL ALOK SHARMA, VM (18811) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|92.
|AIR VICE MARSHAL RAJEEV SHARMA, (20102) EDUCATION
|AIR FORCE
|93.
|AIR COMMODORE VIKAS DWIVEDI, (19697) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|94.
|AIR COMMODORE RAMAKURU VENKATA RAMKISHORE, (20188) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|95.
|AIR COMMODORE RAKESH KUMAR KHAZANCHI, (20238) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|96.
|AIR COMMODORE SUSHIL KUMAR TRIPATHI, (20641) ACCOUNTS
|AIR FORCE
|97.
|AIR COMMODORE SORABH BAIJAL, (20668) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|98.
|AIR COMMODORE SETTYPALLI SRINIVASA RAO, (20865) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|99.
|AIR COMMODORE MANISH SINGH, (20995) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|100.
|AIR COMMODORE JASBIR SINGH BEDI, (21746) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|101.
|AIR COMMODORE AJAY KUNNATH, (22417) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|102.
|AIR COMMODORE MOHIT SHISHODIA, (22520) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|103.
|GROUP CAPTAIN RAVINANDAN GANPAT NAKIL, (20614) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|104.
|GROUP CAPTAIN KAPPAGANTULA HARISH KISHORE, (22244) LOGISTICS
|AIR FORCE
|105.
|GROUP CAPTAIN SUDHIR YADAV, (23005) ADMINISTRATION
|AIR FORCE
|106.
|GROUP CAPTAIN DEBAKINANDAN SAHU, (23085) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|107.
|GROUP CAPTAIN PRADEEP SHARMA, (23498) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|108.
|GROUP CAPTAIN VIKRAMSINGH DATTAJIRAO GHORPADE, (23908) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|109.
|GROUP CAPTAIN RAJESHWAR SINGH BHANDARI, (24198) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|110.
|GROUP CAPTAIN YOGESH ISSAR, (24482) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|111.
|GROUP CAPTAIN TEJVEER SINGH, (25372) ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|112.
|GROUP CAPTAIN LALIT KUMAR KHULBE, (26231) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|113.
|GROUP CAPTAIN DEEPAK VYAS, (27358) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|114.
|WING COMMANDER SARANG VASHISHT, (24321) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|115.
|WING COMMANDER MUKESH KUMAR JHA, (24806) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|116.
|WING COMMANDER VISHAL MISHRA, (29030) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|117.
|WARRANT OFFICER ASHOK KUMAR, (748795) MUSICIAN
|AIR FORCE
|118.
|BRIGADIER GANESAN MUTHUKUMAR SM, (IC-49689) CHIEF ENGINEER (AIR FORCE)
|AIR FORCE
|119.
|GO-2147P, SE (CIV) JEETENDRA KUMAR DWIVEDI
|BRDB
|120.
|GO-4332F, AE (CIV) SINGARA RAM
|BRDB
|121.
|GO-2103X, CE (CIV) ATUL KUMAR AGARWAL
|BRDB
|122.
|AIR COMMODORE SATYENDRA KUMAR SINHA, (20627-B)
|AIR FORCE
|123.
|MR-06499K COLONEL (TS) SONYA PURI (RETIRED)
|ARMY
|124.
|IC-57393A COLONEL RAKESH PACHORA, SM, DIRECTOR (MOVE), DMA
|ARMY
|125.
|IC-60417K COLONEL AMAN VASHISHT, DIRECTOR (AIR & WORKS), DMA
|ARMY
|126.
|MR-07887N LIEUTENANT COLONEL MANISH PRASAD, O/o DGAFMS
|ARMY