New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has sought the blessings of Maa Brahmacharini for all her devotees on the second day of Navratri.

Shri Modi also shared recital of prayers (stuti) of the Goddess.

The Prime Minister tweeted;

“आज माता के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन का दिन है। मेरी कामना है कि वे अपने सभी भक्तों को शक्ति, सामर्थ्य और लक्ष्यसिद्धि का आशीर्वाद दें। उनकी यह स्तुति आपके लिए…”