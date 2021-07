New Delhi: Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the passing away of Kashi Annapurna Temple Mahant Shri Rameshwar Puri ji.

In a tweet, the Prime Minister said,

“काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म को समाज सेवा से जोड़कर लोगों को सामाजिक कार्यों के लिये निरंतर प्रेरित किया। ॐ शांति !”