Bhubaneswar: Odisha reports 90 new COVID19 positive cases; total count rises to 2478.New positive cases- 90 (79 in quarantines, 11 local contacts)

1. Khordha: 25

2. Nayagarh: 7

3. Angul: 1

4. Balasore: 1

5. Bhadrak:9

6. Kalahandi: 1

7. Ganjam: 22

8. Sambalpur:1

9. Sundargarh: 5

10. Puri: 2

11. Cuttack: 5

12. Bargarh: 1

13. Dhenkanal: 10

Total RT-PCR tests conducted in last 24 hours in #Odisha stand at 2933. Cumulative tests rise to 1,65,824

