Odisha: BJP MP Suresh Pujari tests positive for COVID19

Bargarh: Bargarh MP Suresh Pujari tests positive for COVID19 . ‘Though asymptomatic, I went for testing yesterday and the result has come out positive; I am in home isolation & healthy,’ tweets Pujari.

#COVID19 ର ଲକ୍ଷଣ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି II

ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତେ ସୁଚନା କରିଛନ୍ତି II

ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରେ ଅଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛି II pic.twitter.com/BG3bPXOVMc — Suresh Pujari (@sureshkpujari) August 8, 2020

