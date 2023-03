The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed his happiness over self-reliance in sugar industry due to Government’s policies.

Responding to the tweet by Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, the Prime Minister tweeted;

“किसान भाई-बहनों के जीवन में खुशियों की मिठास यूं ही घुलती रहे, यही कामना है। उनके कल्याण के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले हैं।”