Prime Minister Narendra Modi condoles passing away of Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh, Shri Hardwar Dubey

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief on the passing away of Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh, Shri Hardwar Dubey.



The Prime Minister tweeted:



“भाजपा के कर्मठ सांसद हरद्वार दुबे जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे, जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपने अहम योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति!”