Prasar Bharati Audience Research Releases NewsOnAir Radio Live stream Rankings

New Delhi: More than 240 Radio Services of All India Radio are livestreamed on NewsOnAir App, Prasar Bharati’s official App. These All India Radio Streams on NewsOnAir App have a large number of listeners not just in India, but globally, in more than 90 countries.

Here’s a glimpse at the top Radio streams on NewsOnAir App, top Radio streams in India and in other countries. You can also find the city and country-wise breakup of the same. These rankings are based on fortnightly data, from May 17 – May 31, 2021.

NewsOnAir Universal Top 10 streams

Rank Radio Streams 1 Vividh Bharati National 2 News 24*7 3 AIR Malayalam 4 FM Gold Delhi 5 FM Rainbow Delhi 6 Rainbow Kannada Kaamanbilu 7 AIR Pune 8 Asmita Mumbai 9 AIR Kodaikanal 10 FM Rainbow Mumbai

NewsOnAir Top 10 Indian Cities

Rank Cities 1 Pune 2 Bengaluru 3 Hyderabad 4 Delhi NCR 5 Chennai 6 Mumbai 7 Jaipur 8 Ernakulam 9 Patna 10 Lucknow

NewsOnAir Top Countries (rest of world)

Rank Countries 1 France 2 USA 3 Australia 4 UK 5 Fiji 6 Canada 7 UAE 8 New Zealand 9 Singapore 10 Saudi Arabia

NewsOnAir Top 10 AIR streams – City-wise (India)

Rank Pune Bengaluru Hyderabad NCR Chennai Mumbai Jaipur Ernakulam Patna Lucknow Bhopal Indore Ahmedabad Shimla 1 VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National Vividh Bharati National AIR Kodaikanal VividhBharati National VividhBharati National AIR Malayalam VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National 2 AIR Pune Rainbow Kannada Kaamanbilu FM Rainbow Vijayawada News 24×7 AIR Tiruchirapalli FM Asmita Mumbai News 24×7 AIR Kochi FM Rainbow AIR PATNA News 24×7 News 24×7 News 24×7 News 24×7 AIR Shimla 3 AIR SOLAPUR AIR Dharwad AIR Telugu F M Gold Delhi AIR Chennai Rainbow F M Rainbow Mumbai AIR JODHPUR PC AIR Ananthapuri News 24×7 AIR Lucknow AIR Indore AIR Indore AIR Gujrati AIR Shimla PC 4 AIR Pune FM VividhBharati Bengaluru AIR Hyderabad VBS F M Rainbow Delhi AIR Coimbatore FM Rainbow News 24×7 AIR Suratgarh AIR Thrissur F M Rainbow Delhi F M Rainbow Delhi F M Rainbow Delhi AIR Raipur AIR Rajkot PC News 24×7 5 Asmita Mumbai AIR Kannada AIR Hyderabad FM Rainbow VBS Delhi VividhBharati National AIR Pune AIR Jaipur PC AIR CALICUT F M Gold Delhi F M Gold Delhi AIR CHHATARPUR F M Rainbow Delhi F M Rainbow Delhi AIR Hamirpur FM 6 F M Rainbow Mumbai AIR Mysuru VBS Vijayawada AIR PUDUCHERY RAINBOW F M Gold Mumbai F M Gold Delhi AIR MANJERI AIR Darbhanga FM Rainbow Lucknow AIR Raipur AIR CHHATARPUR AIR Bhuj AIR Dharamshala 7 AIR JALGAON AIR Bengaluru AIR Hyderabad A AIR Tamil AIR Pune FM F M Rainbow Delhi AIR KOZIKODE FM AIR Ranchi AIR VARANASI AIR Bhopal AIR Bhopal VBS Ahmedabad F M Rainbow Delhi 8 AIR Aurangabad News 24×7 AIR VISAKHAPATNAM PC AIR Madrai AIR Mumbai VBS AIR KOTA AIR Kannur VBS Delhi AIR Faizabad AIR AMBIKAPUR AIR Khandwa AIR Surat F M Gold Delhi 9 AIR Ahmednagar AIR Hassan AIR Kurnool AIR Chennai PC F M Gold Delhi AIR JODHPUR RAINBOW AIR Kochi AIR SASARAM AIR Gorakhpur F M Gold Delhi F M Gold Delhi AIR Leh 10 AIR SATARA AIR Malayalam AIR Tirupati AIR Chennai VBS AIR Ratnagiri AIR Alwar VividhBharati National AIR BHAGALPUR VBS Delhi AIR Khandwa AIR AMBIKAPUR AIR CHANDIGARH

NewsOnAir Top 10 AIR streams – Country-wise (Rest of World)

Rank France United States Australia United Kingdom Fiji Canada UAE New Zealand Singapore 1 VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National 2 AIR MahadeiPanji F M Gold Delhi F M Gold Delhi AIR Punjabi F M Gold Delhi F M Gold Delhi AIR Malayalam F M Gold Delhi AIR Kodaikanal 3 AIR DHARAMPURI F M Rainbow Delhi F M Rainbow Delhi F M Gold Delhi F M Rainbow Delhi F M Rainbow Delhi AIR Ananthapuri F M Rainbow Delhi AIR Tiruchirapalli FM 4 AIR Anantapur AIR Raagam News 24×7 F M Rainbow Delhi AIR Punjabi AIR MANJERI AIR Tirunelveli Rainbow AIR Chennai Rainbow 5 AIR PUDUCHERRY RAINBOW AIR Tamil AIR Malayalam AIR Malayalam News 24×7 AIR Chennai Rainbow AIR Kolhapur AIR Coimbatore FM Rainbow 6 AIR Tiruchirapalli FM News 24×7 AIR Chennai Rainbow AIR Tamil AIR Malayalam AIR Chennai VBS Asmita Mumbai AIR PUDUCHERY RAINBOW 7 F M Gold Delhi F M Rainbow Mumbai AIR Punjabi Rainbow Kannada Kaamanbilu AIR Raagam AIR Kodaikanal News 24×7 News 24×7 8 AIR Chennai Rainbow AIR Telugu Rainbow Kannada Kaamanbilu AIR Chennai Rainbow AIR Chennai Rainbow AIR Kochi FM Rainbow AIR Madurai 9 F M Rainbow Delhi Rainbow Kannada Kaamanbilu AIR Raagam Asmita Mumbai F M Rainbow Mumbai News 24×7 AIR Malayalam 10 AIR Malayalam Asmita Mumbai AIR Kodaikanal News 24×7 AIR Kochi FM Rainbow F M Gold Delhi AIR Ananthapuri