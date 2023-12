The Prime Minister, Shri Narendra Modi today visited home of Mera Manjhi at Ayodhya. She is 10th crore beneficiary of the scheme.

The Prime Minister posted on X :

“भगवान श्री राम की नगरी में बहन मीरा मांझी के घर जाने का अनुभव अविस्मरणीय बन गया है!”