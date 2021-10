New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said;

“पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा।”