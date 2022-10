PM Narendra Modi greets people on Maha Saptami of Navratri

New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted people on the auspicious occasion of Maha Saptami of Navratri. Shri Modi has also sought the blessings of Maa Kalratri for all her devotees and also shared recital of prayers (stuti) of Maa Kalratri.

“सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहाम्।

एवं सञ्चियन्तयेत्कालरात्रिं सर्वकामसमृद्धिदाम्॥

देशवासियों को नवरात्रि की महासप्तमी की मंगलकामनाएं। मां कालरात्रि की करुणा और कृपा से आप सभी का जीवन ज्योतिर्मय और सुखमय हो। उनसे जुड़ी एक स्तुति…”