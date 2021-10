New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has bowed to Mahatma Gandhi on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said;

“राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।

I bow to respected Bapu on Gandhi Jayanti. His noble principles are globally relevant and give strength to millions.”