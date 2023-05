Ministry Of Agriculture & Farmers Welfare Shares Progress Of Area Coverage Under Summer Crops

The Department of Agriculture & Farmers’Welfare has released progress of area coverage under Summer crops as on 19th May 2023.

Sl.

No. Crops Area Sown Current Year 2023 Last Year 2022 1 Rice 28.07 30.28 2 Pulses 19.81 19.09 a Greengram 16.33 15.56 b Blackgram 3.25 3.24 c Other Pulses 0.23 0.28 3 Shri Anna -cum -Coarse Cereals 11.93 11.54 a Jowar 0.26 0.21 b Bajra 4.74 3.98 c Ragi 0.14 0.20 d Maize 6.78 7.14 4 Oilseeds 10.17 11.02 a Groundnut 4.94 5.46 b Sunflower 0.32 0.31 c Sesamum 4.61 4.51 d Other Oilseeds 0.31 0.74 Total 69.97 71.92