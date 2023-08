ECoR cancels trains for ongoing maintenance work

EcoR cancels 85 pairs of trains due to ongoing major infrastructure and safety-related works at various stations.

As per the ECoR, safety and infrastructural-related development works are underway at Haridaspur, Bhubaneswar, Mancheswar, Sambalpur and Sambalpur City Railway Stations. It started on August 12 and will continue till August 30.



Therefore, several trains have been cancelled, short-terminated and diverted till August 30.





Train No. (From-To) JCO (Date) – Train No. (From-To) JCO (Date) 1 02809 (BHUBANESWAR-TIRUPATI) 19.08 & 26.08 – 02810 (TIRUPATI-BHUBANESWAR) 20.08 & 27.08 2 02831 (DHANBAD-BHUBANESWAR) 16.08 to 30.08 – 02832 (BHUBANESWAR-DHANBAD) 15.08 to 29.08 3 02837 (SANTRAGACHHI-PURI) 18.08 & 25.08 – 02838 (PURI-SANTRAGACHHI) 19.08 & 26.08 4 03101 (KOLKATA-PURI) 20.08 & 27.08 – 03102 (PURI-KOLKATA) 21.08 & 28.08 5 03230 (PATNA-PURI) 17.08 & 24.08 – 03229 (PURI-PATNA) 18.08 & 25.08 6 07029 (AGARTALA-SECUNDERABAD) 18.08 & 25.08 – 07030 (SECUNDERABAD-AGARTALA) 21.08 & 28.08 7 07047 (DIBRUGARH-SECUNDERABAD) 17.08 & 24.08 – 07046 (SECUNDERABAD-DIBRUGARH) 21.08 & 28.08 8 07166 (CUTTACK-HYDERABAD) 23.08 & 30.08 – 07165 (HYDERABAD-CUTTACK) 22.08 & 29.08, 9 08011 (BHANJAPUR-PURI) 24.08 & 26.08 – 08012 (PURI-BHANJAPUR) 25.08 & 27.08 10 08411 (BALASORE-BHUBANESWAR) 17.08 to 30.08 – 08412 (BHUBANESWAR-BALASORE) 16.08 to 29.08 11 08413 (TALCHER-PURI) 17.08 to 30.08 – 08414 (PURI-TALCHER) 16.08 to 29.08 12 08415 (JALESWAR-PURI) MEMU 24.08 to 30.08 – 08416 PURI-JALESWAR MEMU 23.08 TO 29.08 13 08445 (CUTTACK-PARADEEP) 20.08 to 29.08 – 08446 (PARADEEP-CUTTACK) 20.08 TO 29.08 14 08440 (PATNA-PURI) 20.08 & 27.08 – 08439 (PURI-PATNA) 19.08 & 26.08 15 08441 (BHUBANESWAR-BRAHMAPUR) 17.08 to 30.08 – 08442 (BRAHMAPUR-BHUBANESWAR) 16.08 to 29.08 16 08443 (BHUBANESWAR-PALASA) 17.08 to 30.08 – 08444 (PALASA-BHUBANESWAR) 16.08 to 29.08 17 12145 (LTT MUMBAI-PURI) 20.08 – 12146 (PURI-LTT MUMBAI) 22.08 18 12254 (BHAGALPUR-YESVANTPUR) 16.08 & 23.08 – 12253 (YESVANTPUR-BHAGALPUR) 19.08 & 26.08 19 12277 (HOWRAH-PURI) 17.08 to 29.08 – 12278 (PURI-HOWRAH) 17.08 to 29.08 20 12282 (NEW DELHI-BHUBANESWAR) 17.08 & 24.08 – 12281 (BHUBANESWAR-NEW DELHI) 16.08 & 23.08 21 12504 (AGARTALA-BANGALORE CANT) 22.08 & 26.08 – 12503 (BANGALORE CANT-AGARTALA) 22.08 & 25.08 22 12508 (SECUNDERABADL-THIRUVANANTAPURAM) 17.08 & 24.08 – 12507 (THIRUVANANTAPURAM-SECUNDERABADL) 22.08 23 12510 (GUWAHATI-BANGALORE CANT) 20.08,21.08,22.08,27.08,28.08 & 29.08 – 12509 (BANGALORE CANT-GUWAHATI) 16.08, 17.08, 18.08, 23.08, 24.08 & 25.08 24 12514 (GUWAHATI-SECUNDERABAD) 17.08 & 24.08 – 12513 (SECUNDERABAD-GUWAHATI) 19.08 & 26.08 25 12516 (SECUNDERABADL-COIMBATORE) 15.08 & 22.08 – 12515 (COIMBATORE-SECUNDERABADL) 20.08 & 27.08 26 12660 (SHALIMAR-NAGERCOIL) 16.08 & 23.08 – 12659 (NAGERCOIL-SHALIMAR) 20.08 & 27.08 27 12663 (HOWRAH-TIRUCHCHIRAPALLI) 24.08 & 27.08 – 12664 (TIRUCHCHIRAPALLI-HOWRAH) 18.08, 28 12665 (HOWRAH-KANYAKUMARI) 21.08 & 28.08 – 12666 (KANYAKUMARI-HOWRAH) 19.08 & 26.08 29 12773 (SHALIMAR-SECUNDERABAD) 23.08 & 30.08 – 12774 (SECUNDERABAD-SHALIMAR) 22.08 & 29.08 30 12821 (SHALIMAR-PURI) 18.08 to 29.08 – 12822 (PURI-SHALIMAR) 17.08 to 29.08 31 12830 (BHUBANESWAR-CHENNAI CENTRAL) 24.08 – 12829 (CHENNAI CENTRAL-BHUBANESWAR) 25.08 32 12845 (BHUBANESWAR-SMVT BENGALURU BENGALURU) 20.08 & 27.08 – 12846 (BANGALORE CANT-BHUBANESWAR) 21.08 & 28.08 33 12867 (HOWRAH-PUDUCHERY) 20.08 & 27.08 – 12868 (PUDUCHERY-HOWRAH) 16.08 & 23.08 34 12879 (LTT MUMBAI-BHUBANESWAR) 23.08, 26.08 & 30.08 – 12880 (BHUBANESWAR-LTT MUMBAI) 21.08, 24.08 & 28.08 35 12881 (SHALIMAR-PURI) 22.08, 24.08 & 29.08 – 12882 (PURI-SHALIMAR) 21.08, 23.08 & 28.08 36 12887 (SHALIMAR-PURI) 21.08 & 28.08 – 12888 (PURI-SHALIMAR) 20.08 & 27.08 37 12895 (SHALIMAR-PURI) 18.08 & 25.08 – 12896 (PURI-SHALIMAR) 17.08 & 24.08 38 12898 (BHUBANESWAR-PUDUCHERY) 22.08 & 29.08 – 12897 (PUDUCHERY-BHUBANESWAR) 23.08 & 30.08 39 12993 (GANDHIDHAM-PURI) 18.08 & 25.08 – 12994 (PURI-GANDHIDHAM) 21.08 & 28.08 40 15228 (MUZAFFARPUR-SMVT BENGALURU) 21.08 & 28.08 – 15227 (SMVT BENGALURU BENGALURU-MUZAFFARPUR) 17.08 & 24.08 41 15630 (SILGHAT TOWN-TAMBARAM) 18.08 & 25.08 – 15629 (TAMBARAM-SILGHAT TOWN) 21.08 & 28.08 42 15640 (KAMAKHYA-PURI) 20.08 & 27.08 – 15639 (PURI-KAMAKHYA) 22.08 & 29.08 43 15644 (KAMAKHYA-PURI) 17.08 & 24.08 – 15643 (PURI-KAMAKHYA) 19.08 & 26.08 44 15930 (NEW TINSUKIA-TAMBARAM) 21.08 & 28.08 – 15929 (TAMBARAM-NEW TINSUKIA) 17.08 & 24.08 45 18021 (KHARAGPUR-KHURDA ROAD) 17.08 to 29.08 – 18022 (KHURDA ROAD-KHARAGPUR) 17.08 to 29.08 46 18047 (SHALIMAR-VASCO-DA-GAMA) 21.08, 22.08, 24.8, 26.08, 28.08 & 29.08 – 18048 (VASCO-DA-GAMA-SHALIMAR) 17.08, 18.08, 20.08, 22.08, 24.08 & 25.08 47 18117 (ROURKELA-GUNUPUR) 19.08 to 29.08 – 18118 (GUNUPUR-ROURKELA) 20.08 to 30.08 48 18125 (ROURKELA-PURI) 23.08 to 29.08 – 18126 (PURI-ROURKELA) 24.08 to 30.08 49 18420 (JAYNAGAR-PURI) 19.08 & 26.08 – 18419 (PURI-JAYNAGAR) 17.08 & 24.08 50 18447 (BHUBANESWAR-JAGADALPUR) 22.08 to 29.08 – 18448 (JAGADALPUR-BHUBANESWAR) 23.08 to 30.08 51 18450 (PATNA-PURI) 16.08, 23.08 & 30.08 – 18449 (PURI-PATNA) 14.08, 21.08 & 28.08 52 20471 (BIKANER-PURI) 20.08 & 27.08 – 20472 (PURI-BIKANER) 23.08 & 30.08 53 20814 (JODHPUR-PURI) 26.08, – 20813 (PURI-JODHPUR) 23.08, 54 20815 (TATA-VISAKHAPATNAM) 21.08 & 28.08 – 20816 (VISAKHAPATNAM-TATA) 20.08 & 27.08 55 20824 (AJMER-PURI) 17.08, 22.08, 24.08 & 29.08 – 20823 (PURI-AJMER) 17.08, 21.08, 24.08 & 28.08 56 20858 (SAI NAGAR SHIRDI-PURI) 20.08 & 27.08 – 20857 (PURI-SAI NAGAR SHIRDI) 18.08 & 25.08 57 20889 (HOWRAH-TIRUPATI) 19.08 & 26.08 – 20890 (TIRUPATI-HOWRAH) 20.08 & 27.08 58 20896 (BHUBANESWAR-RAMESWARAM) 18.08 & 25.08 – 20895 (RAMESWARAM-BHUBANESWAR) 20.08 & 27.08 59 20917 (INDORE-PURI) 22.08 – 20918 (PURI-INDORE) 24.08 60 22201 (SEALDAH-PURI) 16.08, 18.08, 21.08, 23.08, 25.08 & 28.08 – 22202 (PURI-SEALDAH) 17.08, 19.08, 22.08, 24.08, 26.08 & 29.08 61 22306 (JASIDIH-SMVT BENGALURU) 18.08 & 25.08 – 22305 (SBC-JASIDIH) 20.08 & 27.08 62 22502 (NEW TINSUKIA-SBC) 18.08 & 25.08 – 22501 (SBC-NEW TINSUKIA) 22.08 & 29.08 63 22603 (KHARAGPUR-VILLUPURAM) 17.08 & 24.08 – 22604 (VILLUPURAM-KHARAGPUR) 15.08 & 22.8, 64 22605 (PURULIA-VILLUPURAM) 21.08, 25.08 & 28.08 – 22606 (VILLUPURAM-PURULIA) 16.08, 19.08, 23.08 & 26.08 65 22612 (NEW JALPAIGURI-CHENNAI CENTRAL) 18.08 & 25.08 – 22611 (CHENNAI CENTRAL-NEW JALPAIGURI) 16.08 & 23.08 66 22642 (SHALIMAR-THIRUVANANTAPURAM) 20.08 & 22.08 – 22641 (THIRUVANANTAPURAM-SHALIMAR) 17.08, 19.08, 24.08 & 26.08 67 22644 (PATNA-ERNAKULAM) 17.08, 18.08, 24.08 & 25.08, – 22643 (ERNAKULAM-PATNA) 15.08, 21.08 & 22.08, 68 22806 (ANAND VIHAR-BHUBANESWAR) 21.08 & 28.08 – 22805 (BHUBANESWAR-ANAND VIHAR) 19.08 & 26.08 69 22807 (SANTRAGACHHI-CHENNAI CENTRAL) 18.08, 22.08 & 25.08, – 22808 (CHENNAI CENTRAL-SANTRAGACHHI) 17.08, 20.08, 24.08 & 27.08 70 22809 (PARADEEP-VISAKHAPATNAM) 21.08 & 28.08 – 22810 (VISAKHAPATNAM-PARADEEP) 20.08 & 27.08 71 22817 (HOWRAH-MYSORE) 18.08 & 25.08 – 22818 (MYSORE-HOWRAH) 20.08 & 27.08 72 22841 (SANTRAGACHHI-TAMBARAM) 21.08 & 28.08 – 22842 (TAMBARAM-SANTRAGACHHI) 16.08 & 23.08 73 22849 (SHALIMAR-SECUNDERABAD) 23.08 – 22850 (SECUNDERABAD-SHALIMAR) 18.08 & 25.08 74 22851 (SANTRAGACHHI-MANGALORE) 17.08 & 24.08 – 22852 (MANGALORE-SANTRAGACHHI) 19.8 & 26.08 75 22853 (SHALIMAR-VISAKHAPATNAM) 22.08 – 22854 (VISAKHAPATNAM-SHALIMAR) 23.08 76 22855 (SANTRAGACHHI-TIRUPATI) 20.08 & 27.08 – 22856 (TIRUPATI-SANTRAGACHHI) 21.08 & 28.08 77 22865 (LTT MUMBAI-PURI) 24.08 – 22866 (PURI-LTT MUMBAI) 22.08 78 22871 (BHUBANESWAR-TIRUPATI) 20.08 & 27.08 – 22872 (TIRUPATI-BHUBANESWAR) 21.08 & 28.08 79 22873 (DIGHA-VISAKHAPATNAM) 18.08 & 25.08 – 22874 (VISAKHAPATNAM-DIGHA) 17.08 & 24.08 80 22877 (HOWRAH-ERNAKULAM) 19.08 & 26.08 – 22878 (ERNAKULAM-HOWRAH) 21.08, 81 22879 (BHUBANESWAR-TIRUPATI) 19.08 & 26.08 – 22880 (TIRUPATI-BHUBANESWAR) 20.08 & 27.08 82 22882 (BHUBANESWAR-PUNE) 22.08 & 29.08 – 22881 (PUNE-BHUBANESWAR) 24.08 & 31.08 83 22887 (HOWRAH-SMVT BENGALURU BENGALURU) 22.08 & 29.08 – 22888 (YESVANTPUR-HOWRAH) 17.08 & 24.08 84 22889 (DIGHA-PURI) 20.08 & 27.08 – 22890 (PURI-DIGHA) 19.08 & 29.08 85 22909 (VALSAD-PURI) 24.08 – 22910 (PURI-VALSAD) 27.08

Short-Termination/Short-Origination (Partial Cancellation) on Date from journey commencing from Originating Station:

Sl. Train No. (From-To) Remarks – Train No. (From-To) Remarks 1 08421 (CUTTACK-GUNUPUR) 20.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Cuttack – 08422 (GUNUPUR-CUTTACK) 20.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Cuttack 2 08429 (BHUBANESWAR-NUAGAON ROAD) 24.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 08430 (NUAGAON ROAD-BHUBANESWAR) 24.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 3 08533 (CUTTACK-PALASA) 21.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Palasa – 08534 (PALASA-CUTTACK) 21.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Cuttack 4 11020 (BHUBANESWAR-CSMT) 24.08 TO 30.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 11019 (CSMT-BHUBANESWAR) 22.08 TO 28.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 5 12073 (HOWRAH-BHUBANESWAR) 23.08 TO 29.08 Will Run up to Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar – 12074 (BHUBANESWAR-HOWRAH) 24.08 TO 29.08 Originate from Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar 6 12703 (HOWRAH-SECUNDERABAD) 17.08 TO 30.08 Originate from Brahmapur instead of Howrah – 12704 (SECUNDERABAD-HOWRAH) 16.08.2023 TO 29.08 Will Run up to Brahmapur instead of Howrah 7 17015 (BHUBANESWAR-SECUNDERABAD) 24.08 TO 30.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 17016 (SECUNDERABAD-BHUBANESWAR) 22.08 TO 28.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 8 18423 (BHUBANESWAR-NAYAGARH TOWN) 24.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 18424 (NAYAGARH TOWN-BHUBANESWAR) 24.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 9 22819 (BHUBANESWAR-VISAKHAPATNAM) 24.08 TO 30.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 22820 (VISAKHAPATNAM-BHUBANESWAR) 23.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 10 22839 (ROURKELA-BHUBANESWAR) 24.08 TO 29.08 Will Run up to Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar – 22840 (BHUBANESWAR-ROURKELA) 27.08 TO 29.08 Originate from Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar 11 12894 (VALSAD-BHUBANESWAR) 24.08 to 29.08 Will Run up to Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar – 12893 (BHUBANESWAR-VALSADGR) 24.08 to 29.08 Originate from Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar 12 13.08 12146 15.08

