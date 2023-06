The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Bhagwan Birsa Munda on his punya tithi.



In a tweet, the Prime Minister said;



“भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उनके समर्पण और सेवाभाव को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव याद रखेगा।”