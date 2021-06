Prasar Bharati Audience Research releases NewsOnAir Radio Livestream Global Rankings

New Delhi: More than 240 Radio Services of All India Radio are live-streamed on NewsOnAir App, PrasarBharati’s official App. These All India Radio Streams on NewsOnAir App have a large number of listeners not just in India, but globally, in more than 85 countries and 8000 cities across the globe.

Here’s a glimpse at the top countries, apart from India, where NewsOnAir is most popular; top All India Radio streams on NewsOnAir Appin rest of the world.You can also find the country-wise breakup of the same. These rankings are based on fortnightly data, from June 1 – June 15, 2021.This data doesn’t include India.

In a major development in these new rankings, United States has displaced France as the top country in the world, on the basis of popularity of NewsOnAir App in these countries. France stands now at number 2. Japan is the new entrant in the top 10 countries category.

NewsOnAir Universal Top 10 streams

Rank AIR Stream 1 VividhBharati National 2 FM Gold Delhi 3 FM Rainbow Delhi 4 AIR Malayalam 5 AIR Chennai Rainbow 6 AIR Tamil 7 News 24×7 8 AIR Punjabi 9 AIR Kodaikanal 10 Asmita Mumbai

Note: Data does not include India

NewsOnAir Top Countries (Rest of world)

Rank Country 1 United States 2 France 3 Australia 4 United Kingdom 5 Fiji 6 Canada 7 United Arab Emirates 8 Singapore 9 Japan 10 New Zealand

NewsOnAir Top 10 AIR streams – Country-wise (Rest of World)

# USA France Australia UK Fiji 1 VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National 2 FM Gold Delhi AIR Chennai Rainbow FM Gold Delhi AIR Punjabi FM Gold Delhi 3 FM Rainbow Delhi AIR Puducherry Rainbow FM Rainbow Delhi FM Gold Delhi FM Rainbow Delhi 4 AIR Tamil AIR Mhadei Panaji AIR Chennai Rainbow FM Rainbow Delhi 5 AIR Raagam AIR Tiruchirappalli FM AIR Punjabi AIR Tamil 6 AIR Telugu FM Gold Delhi News 24×7 AIR Chennai Rainbow 7 FM Rainbow Mumbai FM Rainbow Delhi Rainbow Kannada Kaamanbilu News 24×7 8 News 24×7 AIR Dharmapuri AIR Malayalam AIR Malayalam 9 Asmita Mumbai News 24×7 AIR Raagam Asmita Mumbai 10 Rainbow Kannada Kaamanbilu AIR Anantapur FM Rainbow Mumbai Rainbow Kannada Kaamanbilu

# Canada UAE Singapore Japan New Zealand 1 VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National VividhBharati National 2 FM Gold Delhi AIR Malayalam AIR Kodaikanal FM Gold Delhi FM Gold Delhi 3 FM Rainbow Delhi AIR Manjeri AIR Chennai Rainbow FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi 4 AIR Punjabi AIR Ananthapuri AIR Tiruchirappalli FM Asmita Mumbai 5 AIR Tamil AIR Chennai VBS AIR Karaikal AIR Chennai Rainbow 6 News 24×7 AIR Chennai Rainbow AIR Coimbatore FM Rainbow News 24×7 7 AIR Chennai Rainbow AIR Kochi FM Rainbow Rainbow Kannada Kaamanbilu AIR Malayalam 8 AIR Raagam AIR Kozhikode FM AIR Puducherry Rainbow VividhBharati Bengaluru 9 AIR Malayalam AIR Kodaikanal AIR Malayalam 10 AIR Kannada AIR Kochi AIR Visakhapatnam PC