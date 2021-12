New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Pt. Madan Mohan Malaviya on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said;

“महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।”