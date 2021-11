New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid rich tributes to Bhagwan Birsa Munda on his Jayanti. Modi remembered his contribution to give strength to the Freedom Struggle and his fight for the interests of the Adivasi samaj.

In a tweet, the Prime Minister said.

“भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ–साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा।“