The Prime Minister, Narendra Modi has praised the initiative of ‘Suposhit Maa’ by Lok Sabha speaker, Om Birla. Shri Birla inaugurated Suposhit Maa Abhiyan in Ramganjmandi area of Kota. The goal of this initiative to keep every mother and child healthy.

Responding to a tweet by Lok Sabha speaker, the Prime Minister tweeted;

“माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से एक प्रेरक पहल! स्वस्थ मां और शिशु के साथ ही इसमें पूरे परिवार की समृद्धि निहित है और यही तो एक सशक्त समाज की आधारशिला है।”