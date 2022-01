New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Republic Day.

In a tweet, the Prime Minister said;

“आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!

Wishing you all a happy Republic Day. Jai Hind! #RepublicDay”