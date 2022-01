New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Netaji Subhas Chandra Bose on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said;

“सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।

I bow to Netaji Subhas Chandra Bose on his Jayanti. Every Indian is proud of his monumental contribution to our nation.”