PM congratulates Shri Nitish Kumar on taking oath as Bihar Chief Minister

New Delhi,28th January: The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Shri Nitish Kumar on taking oath as Bihar Chief Minister. He also congratulated Shri Samrat Chaudhary and Shri Vijay Sinha on taking oath as Deputy Chief Ministers.

The Prime Minister posted on X:

“बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत-बहुत बधाई।

मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी।”