Noted Sand Artist Sudarsan Pattnaik wishes Happy Birthday to PM Narendra Modi

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Puri: Noted Sand Artist Sudarsan Pattnaik wishes Happy Birthday to PM Narendra Modi.

“Happy Birthday to Hon’ble PM @narendramodi Ji.Millions of Blessings are with you.My SandArt with message “The Pioneer of AtmaNirbharBharat” at Puri beach in Odisha,” Tweets Sudarsan Pattnaik.

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