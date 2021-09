NewsOnAir Radio Live-stream India Rankings

New Delhi : In the latest Rankings of top cities in India where All India Radio Live-streams on NewsOnAir App are most popular, Kolkata is the new entrant in top 10, while Lucknow is out. Delhi NCR and Chennai have gained in the rankings by kicking Mumbai down the ladder.

In major changes in rankings of top AIR Streams in India, AIR Kochi FM Rainbow has risen up the rankings by 2 spots, while FM Gold Delhi has witnessed sharp fall. Vividh Bharati National, AIR News 24*7 and AIR Malayalam continue to be the top 3 for straight 14 weeks.

In ranking of Cities for top AIR streams, AIR Bhaderwah broadcasting from Doda district in Jammu & Kashmir has quite a following in far away Kolkata. AIR News 24*7 is popular in almost all the tier 1 cities across India.

More than 240 Radio Services of All India Radio are live-streamed on NewsOnAir App, Prasar Bharati’s official App. These All India Radio Streams on NewsOnAir App have a large number of listeners not just in India, but globally, in more than 85 countries and 8000 cities across the globe.

Take a look at the top Cities in India where All India Radio live-streams on NewsOnAir App are most popular. You can also find the top All India Radio live-streams on NewsOnAir App in India and the citywise breakup of the same. These rankings are based on fortnightly data, from September 1 to September 15, 2021.

NewsOnAir Top 10 Indian Cities

Rank City 1 Pune 2 Bengaluru 3 Hyderabad 4 Chennai 5 Delhi NCR 6 Mumbai 7 Ernakulam 8 Kolkata 9 Ahmedabad 10 Jaipur

NewsOnAir Top Streams in India

Rank AIR Stream 1 Vividh Bharati National 2 AIR News 24×7 3 AIR Malayalam 4 AIR Pune 5 Rainbow Kannada Kaamanbilu 6 AIR Kochi FM Rainbow 7 Asmita Mumbai 8 AIR Kodaikanal 9 FM Rainbow Delhi 10 FM Gold Delhi

NewsOnAir Top 10 AIR Streams – City-Wise (India)

# Pune Bengaluru Hyderabad Chennai Delhi NCR 1 Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National AIR Kodaikanal Vividh Bharati National 2 AIR Pune Rainbow Kannada Kaamanbilu FM Rainbow Vijayawada Vividh Bharati National AIR News 24×7 3 AIR Pune FM Vividh Bharati Bengaluru AIR Hyderabad VBS AIR Chennai Rainbow FM Gold Delhi 4 AIR Solapur AIR Dharwad VBS Vijayawada AIR Coimbatore FM Rainbow FM Rainbow Delhi 5 Asmita Mumbai AIR Kannada AIR Telugu AIR Tamil VBS Delhi 6 AIR Jalgaon AIR Mysuru AIR Hyderabad FM Rainbow AIR Tiruchirappalli FM FM Rainbow Lucknow 7 AIR Ahmednagar AIR Bengaluru AIR Hyderabad A AIR Chennai VBS AIR Almora 8 AIR Aurangabad AIR Malayalam AIR Visakhapatnam Rainbow AIR Chennai PC AIR Dehradun 9 FM Rainbow Mumbai Amritvarshini Bengaluru AIR Vijayawada AIR Puducherry Rainbow AIR Lucknow 10 AIR SATARA AIR Raagam AIR Anantpur AIR Karaikal

# Mumbai Ernakulam Kolkata Ahmedabad Jaipur 1 Vividh Bharati National AIR Malayalam Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National 2 Asmita Mumbai AIR Kochi FM Rainbow AIR Bangla AIR Rajkot PC AIR News 24×7 3 FM Rainbow Mumbai AIR Thrissur AIR Kolkata Geetanjali AIR Gujarati AIR Jaipur PC 4 AIR Pune AIR Ananthapuri AIR News 24×7 AIR News 24×7 AIR Suratgarh 5 AIR Pune FM AIR Calicut AIR Kolkata Rainbow AIR Bhuj AIR Jodhpur PC 6 FM Gold Mumbai AIR Manjeri FM Rainbow Delhi VBS Ahmedabad FM Gold Delhi 7 AIR News 24×7 AIR Kannur AIR Patna AIR Vadodara FM Rainbow Delhi 8 AIR Mumbai VBS AIR Kozhikode FM FM Gold Delhi AIR Surat AIR Kota 9 FM Gold Delhi AIR Kochi AIR Bhaderwah AIR Rajkot VBS AIR Churu 10 AIR Ratnagiri Vividh Bharati National AIR Darbhanga FM Gold Delhi AIR Jodhpur Rainbow

NewsOnAir Stream-Wise City Ranking in India

Rank Vividh Bharati National AIR News 24×7 AIR Malayalam AIR Pune Rainbow Kannada Kaamanbilu 1 Pune Delhi NCR Ernakulam Pune Bengaluru 2 Delhi NCR Pune Kochi Mumbai Mysore 3 Mumbai Kolkata Bengaluru Delhi NCR Chennai 4 Bengaluru Lucknow Trivandrum Bengaluru Mangalore 5 Ahmedabad Bengaluru Kollam Nagpur Hubli 6 Jaipur Mumbai Thrissur Thane Ernakulam 7 Lucknow Jaipur Chennai Kolkata Shimoga 8 Hyderabad Hyderabad Kozhikode Dombivli Pune 9 Kolkata Indore Kottayam Kolhapur Hyderabad 10 Indore Machhagan Malappuram Nashik Mumbai

Rank AIR Kochi FM Rainbow Asmita Mumbai AIR Kodaikanal FM Rainbow Delhi FM Gold Delhi 1 Ernakulam Pune Chennai Delhi NCR Delhi NCR 2 Kochi Mumbai Coimbatore Pune Pune 3 Bengaluru Thane Bengaluru Kolkata Mumbai 4 Thrissur Dombivli Salem Lucknow Lucknow 5 Chennai Bengaluru Erode Bengaluru Jaipur 6 Trivandrum Kalyan Madurai Jaipur Kolkata 7 Kollam Nagpur Ernakulam Machhagan Bengaluru 8 Kottayam Nashik Tirupur Patna Hyderabad 9 Kozhikode Badlapur Trichy Hyderabad Machhagan 10 Barharwa Ahmedabad Hyderabad Mumbai Ahmedabad