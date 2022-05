NewsOnAir Radio Live-stream India Rankings Vividh Bharati’s regional services also boast pan India popularity

New Delhi :While Vividh Bharati’s national service continues to top the charts in all rankings – global and domestic, its regional services are also popular beyond their respective language regions. Vividh Bharati Kannada is not just heard in Karnataka but also in cities like Mumbai, Pune and Delhi NCR.

In the latest rankings of top cities in India where All India Radio Live-streams on NewsOnAir App are most popular, Bengaluru, Pune and Delhi NCR continue to hog the top 3 slots for more than 4 weeks now.

In major changes in rankings of top AIR Streams in India, AIR Kochi FM Rainbow and Vividh Bharati Kannada have entered top 10 by displacing Vividh Bharati Malayalam and FM Rainbow Delhi from the top list. FM Rainbow Mumbai and Rainbow Kannada Kaamanbilu have climbed up the ladder to 2nd and 5th position, while AIR Pune and AIR Kerala have slipped to 4th and 9th rank respectively.

Around 270 Radio Services of All India Radio are live-streamed on NewsOnAir App, Prasar Bharati’s official App. These All India Radio Streams on NewsOnAir App have a large number of listeners not just in India, but globally.

Take a look at the top Cities in India where All India Radio live-streams on NewsOnAir App are most popular. You can also find the top All India Radio live-streams on NewsOnAir App in India and the city-wise breakup of the same. These rankings are based on data from April 1 to April 30, 2022.

NewsOnAir Top 10 Indian Cities

Rank

City

1

Bengaluru

2

Pune

3

Delhi NCR

4

Mumbai

5

Ahmedabad

6

Hyderabad

7

Lucknow

8

Patna

9

Jaipur

10

Chennai

NewsOnAir Top Streams in India

Rank

AIR Stream

1

Vividh Bharati National

2

FM Rainbow Mumbai

3

Asmita Mumbai

4

AIR Pune

5

Rainbow Kannada Kaamanbilu

6

AIR Pune FM

7

VB Kannada

8

FM Gold Delhi

9

AIR Kerala

10

AIR Kochi FM Rainbow

NewsOnAir Top AIR Streams – City-wise (India)

#

Bengaluru

Pune

Delhi NCR

Mumbai

Ahmedabad

1

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

2

Rainbow Kannada Kaamanbilu

AIR Pune

AIR Lucknow

FM Rainbow Mumbai

AIR Rajkot PC

3

VB Kannada

AIR Pune FM

FM Rainbow Lucknow

Asmita Mumbai

AIR Gujarati

4

AIR Dharwad

FM Rainbow Mumbai

FM Gold Delhi

AIR Mumbai VBS

AIR Rajkot VBS

5

AIR Karnataka

Asmita Mumbai

AIR Jammu

FM Gold Mumbai

AIR Vadodara

6

AIR Mysuru

AIR Sangli

FM Gold Mumbai

AIR Pune

AIR Surat

7

AIR Kalaburagi

AIR Solapur

AIR News 24×7

AIR Pune FM

VBS Ahmedabad

8

AIR Madikeri

AIR Satara

FM Rainbow Delhi

AIR Calicut

AIR Bhuj

9

AIR Kannada

AIR Ahmednagar

AIR Pune

AIR Kolhapur

AIR Godhra

10

FM Gold Delhi

FM Gold Mumbai

AIR Mahadei Panaji

AIR Nasik

FM Rainbow Lucknow

#

Hyderabad

Lucknow

Patna

Jaipur

Chennai

1

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

Vividh Bharati National

2

AIR Telangana

FM Rainbow Lucknow

AIR Patna

AIR Jodhpur PC

AIR Tamil Nadu

3

FM Rainbow Vijayawada

AIR Lucknow

AIR Darbhanga

AIR Suratgarh

AIR Karaikal

4

AIR Cuddapah

FM Gold Delhi

AIR Sasaram

AIR Rewa

AIR Chennai Rainbow

5

AIR Visakhapatnam Rainbow

AIR News 24×7

AIR Bhagalpur

AIR Jaipur PC

AIR Kodaikanal

6

AIR Kurnool

AIR Raagam

AIR Ranchi

AIR Kota

VB Tamil

7

AIR Visakhapatnam PC

AIR Chhatarpur

AIR Purnia

AIR Jodhpur Rainbow

AIR Coimbatore FM Rainbow

8

AIR Tirupati

AIR Jammu

AIR Imphal Sangai

AIR Udaipur PC

AIR Chennai FM Gold

9

VB Telugu

AIR Varanasi

AIR News 24×7

AIR Jaipur VBS

AIR Madurai

10

AIR Anantpur

AIR Prayagraj

AIR Patna FM Rainbow

AIR Bikaner

AIR Visakhapatnam Rainbow

NewsOnAir Stream-wise City Ranking in India

#

Vividh Bharati National

FM Rainbow Mumbai

Asmita Mumbai

AIR Pune

Rainbow Kannada Kaamanbilu

1

Delhi NCR

Mumbai

Mumbai

Pune

Bengaluru

2

Ahmedabad

Pune

Pune

Mumbai

Mysore

3

Pune

Thane

Navi Mumbai

Nagpur

Mangalore

4

Lucknow

Bengaluru

Wada

Delhi NCR

Pune

5

Bengaluru

Nagpur

Nagpur

Bengaluru

Shimoga

6

Mumbai

Kalyan

Dombivli

Nashik

Hyderabad

7

Jaipur

Delhi NCR

Sangli

Hyderabad

Jaipur

8

Patna

Dombivli

Bengaluru

Thane

Belgaum

9

Indore

Ahmedabad

Nashik

Aurangabad

Mumbai

10

Dehradun

Lucknow

Thane

Indore

Delhi NCR

#

AIR Pune FM

VB Kannada

FM Gold Delhi

AIR Kerala

AIR Kochi FM Rainbow

1

Pune

Bengaluru

Lucknow

Ernakulam

Ernakulam

2

Mumbai

Mysore

Bengaluru

Bengaluru

Bengaluru

3

Dombivli

Mangalore

Delhi NCR

Kochi

Kochi

4

Nagpur

Mumbai

Patna

Trivandrum

Thrissur

5

Mahad

Shimoga

Ahmedabad

Thrissur

Kozhikode

6

Nashik

Hyderabad

Mumbai

Kozhikode

Kottayam

7

Bengaluru

Pune

Varanasi

Kottayam

Chennai

8

Aurangabad

Dharwad

Pune

Chennai

Trivandrum

9

Delhi NCR

Belgaum

Kolkata

Malappuram

Delhi NCR

10

Thane

Delhi NCR

Bhubaneswar

Kollam

Malappuram